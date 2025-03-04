Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle

Німецький мовник Deutsche Welle опублікував статтю про думки і заяви німецьких політиків та експертів стосовно позиції США відносно України та війни росії проти України. В німецькому політикумі панує зневіра: німці більше не можуть довіряти колишньому головному партнеру США, який став загрозою для безпеки в Європі.

Провальна зустріч Володимира Зеленського в Білому домі залишила Німеччину в стані шоку. Ймовірні партнери уряду – ХДС/ХСС та СДПН – хочуть інвестувати мільярди в оборону, пише Deutsche Welle.

Як зазначає німецьке видання, політичні настрої в Німеччині – це настрої зневіри. Провідні політики гарячково працюють над тим, щоб відреагувати на нові реалії після вихідних, які показали найбільшій країні Європи, що геополітичний ландшафт докорінно змінився. Найголовніше, це означає прийняття більш чіткої позиції, особливо по відношенню до США і росії. І посилення армії.

"В осяжному майбутньому США не будуть надійним партнером для Європи з точки зору цінностей та інтересів, – заявив політолог та професор Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала в понеділок вранці в ефірі громадського радіо Deutschlandfunk. – Але в деяких випадках у них, безумовно, буде більше спільних інтересів з нами, ніж з іншими країнами". У таких випадках "Європа буде більш привабливою для США як партнер, якщо вона буде незалежною і суверенною", – вважає Масала.

Як сказала Клаудія Мейджор з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки в інтерв'ю Deutschlandfunk, для Німеччини це означає, що вона повинна усвідомити, що її "найважливіший союзник більше не поводиться як союзник, а натомість стає загрозою для безпеки Європи".

І все це сталося саме тоді, коли Німеччина почала формувати новий уряд, зауважує DW, після федеральних виборів, що відбулися вісьмома днями раніше, в момент політичної невизначеності.

Новий уряд, швидше за все, очолить лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц – політик, який ніколи раніше не обіймав державних посад.

Чинний канцлер Олаф Шольц (СДПН) не був у центрі уваги, коли президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер визначали порядок денний на зустрічі в Лондоні в неділю. Вони висловили свою підтримку Зеленському та обговорили можливість запропонувати припинення вогню між росією та Україною.

Але, за словами DW, є причини чому Німеччина обрала досить стриманий підхід: після нових виборів чинний канцлер залишається на посаді, поки не буде обраний наступник. Однак протягом цього перехідного періоду, як правило, очікується, що канцлер, який йде у відставку, утримуватиметься від прийняття далекосяжних політичних рішень і заяв. А все, що можна сказати про росію, Україну та США, є далекосяжним.

Поза тим, лідер Соціал-демократичної партії (СДПН) Ларс Клінгбейль заявив у понеділок: "Наступний німецький уряд несе велику відповідальність з точки зору європейської політики. Разом з Польщею і Францією від цих трьох країн буде залежати створення стабільності в Європі". Клінгбейль, який, за чутками, стоїть у черзі на посаду наступного міністра закордонних справ Німеччини, назвав вашингтонський скандал "тривожним дзвінком".

Як зауважує DW, несподівано в Берліні відкрито обговорюються кроки, які ще нещодавно здавалися немислимими. Йдеться про нові величезні багатомільярдні програми. Мета – дати можливість Бундесверу захистити країну самостійно, без США і у співпраці з іншими європейськими країнами. І продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з росією, навіть якщо масована американська підтримка, яка надавалася до цього часу, буде повністю або частково припинена. Згадуються суми до 400 мільярдів євро. Це гроші, які Німеччині доведеться позичити.

Це так званий "спеціальний фонд". Однак для цього потрібна більшість у дві третини голосів у німецькому парламенті. І це мають бути політики, які все ще перебувають у парламенті, сформованому у 2021 році.

Це пов'язано з тим, що новий Бундестаг, який проведе свою інавгураційну сесію не пізніше 25 березня, не має необхідної більшості у дві третини голосів для ухвалення такої резолюції. Це спричинено, головним чином, великою кількістю голосів, відданих за ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (АдН) та Ліву партію (Linke).

До Великодня Фрідріх Мерц має намір сформувати новий уряд між своєю партією, ХДС, її баварською сестринською партією ХСС і СДПН. Але спочатку Мерц повинен провести подальші переговори з СДПН про можливу коаліцію. Про це він заявив у понеділок у Берліні: "Ми хочемо зробити щось для Бундесверу, і це питання знову стало абсолютно зрозумілим минулої п'ятниці після подій у Білому домі у Вашингтоні. Але ми ще не досягли домовленості. Я не можу робити жодних прогнозів".

Тиск на досягнення такої угоди є вищим, ніж будь-коли раніше. Зараз ХДС/ХСС і СДПН хочуть зосередитися на переговорах щодо формування нового уряду.

У середу канцлер Олаф Шольц запросить свого ймовірного наступника Фрідріха Мерца до канцелярії, щоб обговорити наступні кроки наодинці. Це включає в себе найважливіше питання, що стоїть перед Німеччиною на даний момент: як країна може забезпечити власну безпеку – завдання, за яке з 1945 року головну відповідальність несуть США, завершує публікацію DW.

Джерело: Deutsche Welle