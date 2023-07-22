росіяни поранили оператора Deutsche Welle

Оператора німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle Євгена Шилко було поранено касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині.

Про це повідомила DW Україна.

"Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту. Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний.

Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали", - йдеться в матеріалі.