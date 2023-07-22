росіяни поранили оператора Deutsche Welle
Про це повідомила DW Україна.
"Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту. Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний.
Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали", - йдеться в матеріалі.Нагадаємо, що раніше стало відомо, що ЗСУ вбили російського пропагандиста і ще кількох поранили.