ПОЛІТИКА

Німецький журналіст зазнав поранення під час репортажу з фронту

28 жовтня 2025, 13:28
Німецький журналіст зазнав поранення під час репортажу з фронту
Фото з вільного доступу
Також поранення отримали члени його команди.

Поблизу лінії фронту отримав поранення шеф-репортер німецької газети Welt Ібрагім Набер. Він робив репортаж з 42-ю бригадою у відкритому полі, коли в автівку поруч прилетів дрон "Ланцет".

Про це пише Bild.

Зазначається, що один з солдатів загинув, інший отримав важкі поранення. Серед журналістів, окрім Набера, поранення отримали оператор Віктор та продюсер Іван. Віктор та Набер отримали легкі травми. 

"Іван отримав два уламки [...] в ноги. Один із них так глибоко, що лікарі поки що не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити", — розповів Набер. 

За словами журналіста, дрони змінили військову журналістику. Ще два роки тому у Бахмуті українських військових супроводжували за 2-2.5 км від російських позицій, зараз же за 10-12 км від лінії зіткнення "зона смерті".

"Те, що говорять у Києві — одне. А те, що розповідають солдати на фронті, особливо за таких екстремальних умов, — зовсім інше. Найчесніші відповіді я часто отримував саме там, де було найнебезпечніше", — зазначив він. 

Німеччина журналіст поранення війна в Україні

