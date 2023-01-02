путін переграв самого себе. як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle

Внаслідок війни в Україні росія втратила Європу – свого найбільшого іноземного інвестора та головного покупця її енергетичного експорту. Пропонуємо вам переклад статті Deutsche Welle, в якому видання розповідає, як зруйнувалася економічна доля москви у минулому році. Завжди приємно читати про проблеми Газпрому і Роснєфті, особливо в Європі, та кризу російської економіки, яка б не настала якби не вторгнення в Україну "другої армії світу".

російські державні енергетичні гіганти Газпром і Роснефть багатообіцяюче розпочали 2022 рік. Новий коаліційний уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца оголосив про будівництво кількох нових газових електростанцій, щоб компенсувати поступове виведення з експлуатації атомних і вугільних електростанцій. Два крупних донори російського державного бюджету повинні були отримати вигоду.

Газпром мав контролювати розширення поставок природного газу до Німеччини, яка і без цього була найбільшим ринком, що отримувала чверть усього російського трубопровідного експорту газу. Щойно завершений газопровід "Північний потік-2" мав шанс на сертифікацію, незважаючи на жорстку протидію з боку Сполучених Штатів та деяких союзників Німеччини в Європейському Союзі.

Своєю чергою Роснефть збиралася майже повністю заволодіти важливим німецьким нафтопереробним заводом. Цей завод у місті Шведт (Бранденбург) постачає нафтопродукти до столиці Берліна, нового аеропорту міста, що швидко розвивається, і значної частини східної Німеччини. Ці угоди очікували на остаточне затвердження, і ще не зіткнулися з серйозними перешкодами.

Бізнес Газпрому і Роснєфті знаходяться в плачевному стані. Втрата німецького ринку – останній цвях в труну економічної моделі росії

Однак рік закінчився повним припиненням поставок газу Газпромом до Німеччини і націоналізацією Берліном його дочірньої компанії Gazprom Germania разом зі сховищами природного газу, що належать цій фірмі. І, нарешті, проект "Північний потік-2" похований, і все це результат вторгнення росії в Україну.

Відтоді Німеччина шукає альтернативні джерела постачання газу, щоб зменшити свою залежність від російських енергоносіїв. Два термінали з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ) вже розпочали роботу, а до наступної зими їх буде щонайменше шість.

Роснєфть втратила контроль над нафтопереробним заводом Schwedt, який зараз перебуває під опікою німецької держави і знаходиться під загрозою експропріації. Завод планує припинити переробку російської нафти 31 грудня ц. р. в рамках нафтового ембарго з боку ЄС. Надалі Німеччина покладатиметься на інших постачальників нафти, в тому числі з Казахстану.

Всього за 10 коротких місяців діяльність Газпрому і Роснєфті в Німеччині перетворилася в прах. Втрата прибуткового німецького ринку є, можливо, останнім цвяхом у труну російської економічної моделі, орієнтованої на Європу.

російська торгівля була орієнтована на Європу. Пріоритетність була обумовлена історичними та культурними зв'язками

росія вже давно визнала, що більшість її ключових експортних товарів – сира нафта, нафтопродукти, природний газ, кам'яне вугілля і метали – продаються переважно до Європи, зокрема до Європейського Союзу.

Натомість Європа надавала машини та обладнання для модернізації російської економіки, а росіяни купували європейські предмети розкоші.

Рішення про пріоритетність Європи ґрунтувалося не лише на географічній близькості. Історичні та культурні зв'язки також відіграли вирішальну роль. З часів правління царя Петра І на початку 18-го століття росія розглядала себе як невід'ємну частину Європи і вважала європейські країни своїми пріоритетними торговельними партнерами.

Майже всі російські експортно-орієнтовані газопроводи, нафтопроводи, залізничні лінії, автомагістралі та повітряні сполучення були орієнтовані на Європу. Модернізація нафтових, вугільних і контейнерних терміналів у портах Балтійського, Баренцевого і Чорного морів також залежала від стану торгівлі з Європою.

Європейські країни стали найбільшими іноземними інвесторами в росії, привносячи капітал, технології та ноу-хау. Це принесло користь нафтогазовому сектору, електроенергетиці, автомобілебудуванню, харчовій промисловості та роздрібній торгівлі, серед іншого. Американські транснаціональні корпорації також інвестували значні кошти в росію, але США ніколи не були таким важливим експортним ринком для москви, як Європа.

Втрата ринку ЄС – це велика болюча втрата. Газпрому загрожують суди

У 2023 році відносини між росією та Європою зруйновані. Розпочавши війну в центрі Європи, президент росії владімір путін поклав край добре функціонуючій бізнес-моделі, яку він особисто допомагав будувати.

Багато європейських компаній повністю покинули росію, а інші принаймні призупинили свої інвестиції. Вони вчинили так через санкції ЄС та США, щоб захистити свій імідж, через погіршення умов ведення бізнесу в росії або просто через огиду до війни.

Однак найбільшою втратою є втрата головного експортного ринку росії. Найболючішого удару завдало ембарго ЄС на постачання нафти з росії морським шляхом. Набувши чинності 5 грудня, воно стане суттєво відчутним через кілька місяців. У серпні Брюссель відрізав вугільну промисловість росії від європейського ринку. До недавнього часу країни ЄС купували близько половини російського експорту вугілля. Очікується, що в лютому обмеження цін на російські нафтопродукти завдасть ще більшого удару.

Тим часом, Газпром постраждав більше від кремля, ніж від Європи, після того, як путін наполіг на тому, щоб російський газ оплачувався в рублях. Влітку поставки через газопровід "Північний потік-1" до Німеччини різко скоротили, а в серпні взагалі припинили, що поставило Європу перед перспективою дефіциту тепла взимку.

Дві німецькі компанії тепер планують подати до суду на Газпром за порушення контракту через величезні обсяги відсутнього газу. Будь-яка затримка у врегулюванні очікуваних мільярдних збитків, безсумнівно, стане ще одним бар'єром, окрім політичних, на шляху повернення російського трубопровідного газу до Німеччини в певний момент.

росії бракує часу, грошей і кваліфікованих працівників. Альтернативи немає

російський газовий ринок зануриться в глибоку кризу внаслідок втрати європейських поставок. Хоч москва і може перенаправити свій експорт нафти і вугілля в Азію, всі газопроводи країни спрямовані на захід і не можуть бути запросто перенаправлені на схід.

кремль може заявити, що побудує нові трубопроводи до Азії, але росії бракує часу, грошей і кваліфікованих робітників. москва швидко спалює фінансові резерви на війні, до того ж її багато молодих, працездатних чоловіків або на фронті, або загинули.

У майбутньому москві не вдасться швидко створити альтернативу своїй європейській бізнес-моделі, в результаті чого все більше росіян зубожіють.

Джерело: Deutsche Welle