Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чистий прибуток "Роснєфті" за 9 місяців впав на 70% - Reuters

29 листопада 2025, 19:58
Чистий прибуток
Фото: vedomosti.ru
"Роснєфть" також повідомила про збільшення витрат на "антитерористичну безпеку", однак деталі цих витрат не розкрила.

Чистий прибуток російської нафтової компанії "Роснєфті" за дев’ять місяців 2024 року скоротився на 70% і становив $3,57 млрд.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, який цитує Reuters.

Виручка без урахування податків за цей період зменшилася на 17,8% — до 6,29 трлн рублів. Показник EBITDA впав на 29,3%, до 1,6 трлн рублів.

У компанії заявили, що на фінансові результати негативно вплинула висока ключова ставка Центробанку росії, яка підвищила вартість кредитів і фінансування. Додатковими факторами стали подешевшання нафти та зміцнення рубля, через що компанія отримує менше рублевої виручки за експорт, номінований у доларах.

"Роснєфть" також повідомила про збільшення витрат на "антитерористичну безпеку", однак деталі цих витрат не розкрила.

Reuters зазначає, що квартальні прибутки інших світових нафтогазових гігантів — серед них Shell і TotalEnergies — також знижуються на тлі падіння цін на нафту.

Санкційний тиск США

На фінансові показники російської нафтогалузі вплинули й недавні санкції США. 23 жовтня Вашингтон запровадив обмеження проти "Роснєфті" та "Лукойлу", включивши до санкційного списку понад 30 їхніх дочірніх структур — від родовищ до переробних заводів.

Через два дні після оголошення санкцій акції обох компаній різко впали. "Лукойл" втратив 7,2% капіталізації (мінус $3,66 млрд), "Роснєфті" — 3% (мінус $1,56 млрд). Разом дві корпорації втратили $5,2 млрд.

На "Роснєфті" і "Лукойл" припадає близько половини видобутку нафти в росії, а сама "Роснєфті" забезпечує приблизно 17% доходів російського бюджету.

У листопаді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Вашингтона майже не залишилося нових санкцій, які можна застосувати проти росії.

санкціїРоснєфтьнафта рфЛукойл

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється