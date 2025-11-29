Чистий прибуток "Роснєфті" за 9 місяців впав на 70% - Reuters

"Роснєфть" також повідомила про збільшення витрат на "антитерористичну безпеку", однак деталі цих витрат не розкрила.

Чистий прибуток російської нафтової компанії "Роснєфті" за дев’ять місяців 2024 року скоротився на 70% і становив $3,57 млрд.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, який цитує Reuters.

Виручка без урахування податків за цей період зменшилася на 17,8% — до 6,29 трлн рублів. Показник EBITDA впав на 29,3%, до 1,6 трлн рублів.

У компанії заявили, що на фінансові результати негативно вплинула висока ключова ставка Центробанку росії, яка підвищила вартість кредитів і фінансування. Додатковими факторами стали подешевшання нафти та зміцнення рубля, через що компанія отримує менше рублевої виручки за експорт, номінований у доларах.

"Роснєфть" також повідомила про збільшення витрат на "антитерористичну безпеку", однак деталі цих витрат не розкрила.

Reuters зазначає, що квартальні прибутки інших світових нафтогазових гігантів — серед них Shell і TotalEnergies — також знижуються на тлі падіння цін на нафту.

Санкційний тиск США

На фінансові показники російської нафтогалузі вплинули й недавні санкції США. 23 жовтня Вашингтон запровадив обмеження проти "Роснєфті" та "Лукойлу", включивши до санкційного списку понад 30 їхніх дочірніх структур — від родовищ до переробних заводів.

Через два дні після оголошення санкцій акції обох компаній різко впали. "Лукойл" втратив 7,2% капіталізації (мінус $3,66 млрд), "Роснєфті" — 3% (мінус $1,56 млрд). Разом дві корпорації втратили $5,2 млрд.

На "Роснєфті" і "Лукойл" припадає близько половини видобутку нафти в росії, а сама "Роснєфті" забезпечує приблизно 17% доходів російського бюджету.

У листопаді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Вашингтона майже не залишилося нових санкцій, які можна застосувати проти росії.