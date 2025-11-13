"Лукойл" звернувся до Мінфіну США з проханням відтермінувати дію санкцій

Компанія "Лукойл" просить відтермінування, оскільки їй потрібно більше часу для виконання чинних зобов’язань і розгляду пропозицій щодо продажу іноземних активів.

російська нафтова компанія "Лукойл" звернулася до Міністерства фінансів США із проханням продовжити термін, відведений на завершення операцій після запровадження санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Три джерела агентства зазначають, що після введення обмежень проти "Роснєфті" та "Лукойла", Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) встановило крайній термін для завершення всіх операцій, включно з продажем закордонних активів саме 21 листопада.

За інформацією джерел Reuters, компанія "Лукойл" просить відтермінування, оскільки їй потрібно більше часу для виконання чинних зобов’язань і розгляду пропозицій щодо продажу іноземних активів.

23 жовтня США ввели санкції проти "Лукойлу" і "Роснєфті" та їхніх дочірніх підприємств. Під обмеження потрапили понад 30 активів, включно з родовищами й заводами. Уже через два дні ринкова вартість двох найбільших російських нафтових корпорацій скоротилася на $5,2 млрд.

Акції "Лукойлу" впали на 7,2% (мінус $3,66 млрд),

"Роснєфті" — на 3% (мінус $1,56 млрд).

На ці дві компанії припадає майже половина видобутку нафти в росії, а "Роснєфті" забезпечує близько 17% доходів російського бюджету.