Бразилія скорочує імпорт російського дизельного пального – FT

11 листопада 2025, 21:53
Фото: Економічна правда
У 2023 році росія стала найбільшим постачальником дизеля до Бразилії.

Бразилія почала зменшувати свою залежність від російського дизельного пального на тлі дії жорстких західних санкцій проти нафтового сектору рф.

Про це повідомляє Financial Times.

Попри те, що Бразилія входить до десятки найбільших світових виробників нафти, країна імпортує близько третини дизеля через обмежені переробні потужності. Саме тому після початку повномасштабної війни росії проти України Бразилія скористалася знижками на російське пальне.

Якщо у 2022 році імпорт дизелю з росії становив 95 мільйонів доларів, то у 2024-му — вже 5,4 мільярда доларів. Водночас після введення санкцій США проти "Роснєфти" та "Лукойлу" бразильська влада висловила занепокоєння щодо можливих економічних наслідків.

У 2023 році росія стала найбільшим постачальником дизеля до Бразилії, випередивши США. Однак нині ситуація змінилася: частка рф на бразильському ринку скоротилася з 60% у першій половині року до 17% у жовтні.

"Імпорт російського дизельного пального вже втратив динаміку в останні місяці, поступившись місцем переважно імпорту з США та Індії, а також деяким вантажам із Саудівської Аравії та Оману", — зазначив аналітик Родріго Джейкоб.

На це вплинули зростання внутрішнього попиту в росії та зупинка окремих НПЗ через атаки дронів. Крім того, поставки пального ускладнюються через нові санкційні обмеження і логістику — російські нафтопродукти надходять до Бразилії з портів Балтійського моря, що робить транспортування дорожчим і ризикованішим.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, намагаючись змусити кремль припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

СШАбразиліяРоснєфтьсанкціі проти росіїЛукойл

Більше публікацій

