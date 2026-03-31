Іран веде кібервійну проти Ізраїлю та США – FT

31 березня 2026, 19:48
Іран веде кібервійну проти Ізраїлю та США – FT
За словами експертів з кібербезпеки, це лише видима частина масштабної кібервійни між Іраном, Ізраїлем та США.

Поки ізраїльські сирени сповіщали про ракетну атаку, тисячі громадян отримували підозрілі SMS нібито від армії із закликом завантажити фальшивий додаток для пошуку укриттів. За словами експертів з кібербезпеки, це лише видима частина масштабної кібервійни між Іраном, Ізраїлем та США.

Про це пише Financial Times.

Цілі атак різняться: від поширення паніки та збору розвідданих до виявлення об'єктів для ракетних ударів. Колишній директор американського агентства з кібербезпеки CISA Кріс Кребс зазначає, що іранські хакери кидають на це "все, що мають".

Іран діє на двох фронтах. Гучні "хактивістські групи" ведуть психологічну війну та атакують менш захищені цілі, тоді як більш небезпечні угруповання діють тихо, методично шукаючи вразливі місця в мережах противника.

Найбільш руйнівною стала атака на американську медтехнологічну компанію Stryker, клієнтом якої є Національна служба охорони здоров'я Британії. Тисячі співробітників були відправлені додому після блокування доступу до комп'ютерів, що порушило постачання обладнання та затримало операції. Пов'язана з іранською розвідкою хакерська група Handala заявила, що знищила дані з близько 200 тисяч пристроїв, а також зламала особисту електронну пошту директора ФБР Каша Пателя.

США та Ізраїль, своєю чергою, мають потужніші наступальні можливості. Зокрема, американські військові здійснили кібератаки безпосередньо перед першими авіаударами по Ірану, а Ізраїль зламав майже всі дорожні камери спостереження в Тегерані в рамках підготовки до ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї.

Аналітики звертають увагу, що Іран поки що утримується від ударів по критичній інфраструктурі, хоча в минулому атакував водоочисні станції США та Ізраїлю. Можливі причини: ранні удари Ізраїлю могли послабити іранські можливості, а власна інтернет-цензура Тегерану могла обмежити потенціал його ж хакерів.

Оборонні можливості США при цьому слабшають: з січня 2025 року CISA не має постійного директора і зазнало скорочень штату через конфлікт з адміністрацією Трампа.

Останні матеріали

Перська затока не хоче продовження війни. Це регіон, який намагається обмежити шкоду – RUSI
Політика
Перська затока не хоче продовження війни. Це регіон, який намагається обмежити шкоду – RUSI
Переклад iPress – 31 березня 2026, 23:57
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
