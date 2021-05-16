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ТЕХНОЛОГІЇ СТАТТІ

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Якби така загроза дійсно існувала, світовій науці знадобилися б не місяці, а роки, щоб розбити астероїд на частини
У NASA змоделювали ситуацію, за якої нашій планеті загрожує велике небесне тіло, і з'ясували, як багато часу знадобиться землянам, щоб запобігти катастрофі.
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд Фото: Кореспондент.net

Експерти вирахували, що трапиться, коли у більш ніж 56 мільйонах кілометрів від Землі з'явиться астероїд, що загрожує планеті, повідомляє "Укрінформ".

Врізатися в неї, відповідно до їхнього сценарію, він має через півроку після виявлення. Метою експерименту було дізнатися, які технології сьогодні існують у землян, щоб запобігти катастрофі. Виявилося, їх немає: жодні сучасні методи не здатні зупинити падіння астероїда.

Як з'ясували вчені, якби така загроза дійсно існувала, світовій науці знадобилися б не місяці, а роки, щоб розбити астероїд на частини або відправити його геть від Землі. Фахівці оцінили цей час - від п'яти до десяти років. Причому деякі науковці заявили, що 10 років - це мінімум.

Висновки невтішні, особливо якщо враховувати, що більшість небесних тіл, що загрожують нашій планеті, наразі ще не визначені. Вчені поки відстежили лише 40 відсотків з таких загроз, цитує статтю Naked Science.

Сьогодні в арсеналі фахівців є тільки три основні інструменти, які могли б допомогти уникнути падіння гігантського тіла. Перший - помістити біля астероїда або на нього вибуховий пристрій, щоб розбити небесне тіло на більш дрібні і менш небезпечні шматки.

Другий шлях - направити в сторону загрози лазери, які могли б нагріти і хоча б частково поверхню незваного гостя, змінивши його орбіту.

Третій варіант - відправити до астероїда космічний апарат, який врізався б у нього і тим самим змінив траєкторію польоту.

Але для здійснення будь-якого з цих варіантів знадобляться роки роботи.

Нагадаємо, що напередодні NASA змоделювало падіння астероїда на Землю та з'ясувало, чи зможуть люди себе захистити. Після тривалого дослідження вчені дійшли висновку, що якщо на Європу насуватиметься величезний астероїд і в людей буде 6 місяців на підготовку, запобігти катастрофі ми все одно не зможемо.

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16 05 2021 13:57
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