Уряд почав приймати заявки на програми зі створення нових робочих місць

Уряд почав приймати заявки у межах нових програм для створення робочих місць. Зокрема, українці зможуть отримати фінансування на навчання у сфері IT.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Гранти на реалізацію стартапу, зокрема в ІТ

Кошти зможуть отримати розробники готових технологічних продуктів та люди, які мають ідею проекту. Можна буде залучити від 750 тисяч до 3,5 мільйона гривень грантових коштів від Фонду розвитку інновацій або від 3,5 до 8 мільйонів гривень гранту від Національного фонду інвестицій. Сума залежатиме від стадії реалізації проєкту

Заявку можна подати на сайті Фонду розвитку інновацій, а результат залежатиме від конкурсу: проєкти оцінюватимуть експерти. Учасники програми мають створити не менше 3-10 робочих місць і розробити технологію, яка буде конкурентною перевагою проєкту з орієнтацією на зовнішній ринок. Також протягом 2 років треба буде повернути 50% суми гранту у вигляді податків та зборів.

Старт в ІТ

Ця програма грантів передбачає оплату вартості навчання для українців, які втратили роботу, перебувають у простої або неоплачуваних відпустках. Також на них можуть подаватися внутрішні переселенці та люди, які бажають отримати нову професію у сфері IT.

Заявки разом із пакетом документів приймають центри зайнятості. Одержувачі гранту отримають електронний сертифікат, який гарантує оплату навчання. Цей сертифікат треба використати протягом 10 робочих днів, уклавши на його підставі договір із закладом освіти.

Учасники програми мають пройти курс навчання і після його завершення протягом 30 днів працевлаштуватися за новою спеціальністю або відкрити власну справу в цій галузі.

Мікрогранти для створення власного бізнесу

Ця програма розрахована на початківців та людей, які мають досвід у бізнесі. Для участі треба підготувати бізнес-план майбутнього підприємства та разом із заявкою подати через портал "Дія". Після цього "Ощадбанк" оцінить бізнес-план і ділову репутацію заявника, а потім учасник має пройти співбесіду в центрі зайнятості.

Кошти видаватимуть за рейтингом: спочатку фінансування отримують заявники з найвищим балом. Розмір фінансування залежатиме від запиту, але не менше 50 тисяч гривень та з урахуванням кількості робочих місць.