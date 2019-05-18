Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

У понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому складе присягу новообраний президент Володимир Зеленський.

Обраний президент Володимир Зеленський запросив "всіх охочих" прийти зранку 20 травня у Маріїнський парк, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

Він наголосив, що хоче скласти президентську присягу дивлячись народу в очі.

"Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч".

За словами журналістки Соні Кошкіній, вранці, перед присягою, Зеленський планує записати відеозвернення. Зробити це хочуть на даху КВЦ "Парковий", де розташований знаменитий вертолітний майданчик Януковича. Звідти обраний президент відправиться до Верховної Ради, де відбудеться офіційна частина інавгурації.

Процедура інавгурації

Українське законодавство детально описує цю процедуру. Зокрема, чинний сьогодні порядок парламент ухвалив ще у 2004 році. Відкриватиме засідання Ради, як і завжди, її голова Андрій Парубій, а транслюватиме подію "Суспільне" на власних та всіх інших загальнонаціональних телеканалах.

Спершу у залі парламенту виконується державний гімн, і лише після цього спікер повідомляє про гостей інавгурації та надає слово голові Центральної виборчої комісії.

Цю посаду нині обіймає Тетяна Сліпачук, і саме вона оголосить результати виборів, на яких Зеленський здобув перемогу.

Наступним виступає голова Конституційного суду, який має підтвердити, що новий президент виконав усі вимоги закону, і нічого не перешкоджає йому скласти присягу.

Якби інавгурація відбулась всього на тиждень раніше, до присяги Зеленського приводив би Станіслав Шевчук. Однак 14 травня колеги звільнили його нібито через істотні дисциплінарні порушення. Попри чутки, що таким чином може бути зірвана інавгурація, того ж дня суд обрав нового очільника – Наталю Шапталу.

Саме вона має запросити Зеленського до трибуни Верховної Ради і вручити йому текст присяги.

Обіцянку служити українському народу новообраний президент має оголошувати, поклавши руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє.

Законодавство дослівно визначає, що саме має вперше сказати Зеленський на новій посаді. Цю присягу, підписану новим президентом, потім віддадуть голові Ради:

"Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Після складення присяги Зеленський вступає на пост, про що повідомить керівниця Конституційного суду. Вона ж вручить новому главі держави символи влади: булаву, гербову печатку і знак.

Очільниця Центрвиборчкому передасть переможцю виборів посвідчення президента.

Тепер йому залишиться проголосити з трибуни парламенту інавгураційну промову і очікувати завершення засідання вже у президентському кріслі, поряд із яким розташовано прапор, або штандарт, глави держави.

Після того, як спікер Верховної Ради закриє засідання і знову прозвучить державний гімн, Зеленський вийде з парламентської зали вже як президент.

Ще одна важлива частина урочистостей - присяга військовослужбовців новому Верховному Головнокомандувачу. За даними Кошкіної, місце проведення події поки невідомо - на Софійській площі, або в Маріїнському парку.

Після проведення всіх церемоній, що стосується внутрішньої політики, відбувається традиційний прийом іноземних делегацій. Чи відбудеться цей захід - поки невідомо.

Хто з іноземних політиків приїде на інавгурацію Зеленського

Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського відвідають президент Литви Даля Грибаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Литви Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Міністр енергетики США Рік Перрі очолить американську делегацію на інавгурації Зеленського. Перрі є міністром енергетики США з 2 березня 2017 року.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович очолить польську делегацію на інавгурації Зеленського.

Німеччину представлятиме президент ФРН у 2010-2012 роках Крістіан Вульф.

Від Молдови прибуде прем'єр-міністр Павел Філіп.

Туреччину представить віце-президент Фуат Октай.

Делегацію Азербайджану очолить голова парламенту Октай Асадов.