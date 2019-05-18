Стало відомо, хто з іноземних політиків приїде на інавгурацію Зеленського
За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", на церемонії будуть присутні президент Литви Даля Грибаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Литви Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч очолить польську делегацію на інавгурації Зеленського.
Німеччину представлятиме президент ФРН у 2010-2012 роках Крістіан Вульф.
Від Молдови прибуде прем'єр-міністр Павел Філіп.
Туреччину представить віце-президент Фуат Октай.
Делегацію Азербайджану очолить голова парламенту Октай Асадов.
Міністр енергетики США Рік Перрі очолить американську делегацію на інавгурації Зеленського. Перрі є міністром енергетики США з 2 березня 2017 року.
Нагадаємо, що 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня, хоча він сам вимагав обрати 19 травня.
Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.
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