Міністерство оборони США анонсувало 16-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України, формат "Рамштайн", яка відбудеться вже 10 жовтня в Брюсселі.

Про це Міністерство оборони США опублікувало на сайті.

В "Рамштайні" візьмуть участь міністр оборони США Ллойд Остін і новопризначений голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун.

"Міністр і голова ОКНШ долучаться до міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн, щоб обговорити триваючу кризу в Україні та подальшу підтримку з боку міжнародного співтовариства, спрямовану на забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", - йдеться на сайті МО.

Формат "Рамштайн" об’єднує більше 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб допомогти країні протистояння повномасштабному вторгненню росії.

Ми писали, що новий міністр оборони Умєров розповів про результати "Рамштайну" в кінці вересня.