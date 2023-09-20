Міністр оборони Умєров розповів про результати "Рамштайну"

Україна оголосила про створення двох нових коаліцій.

У Німеччині 19 вересня відбулось 15 засідання Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн). Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що на полях "Рамштайну-15" вдалось провести низку важливих зустрічей, на яких союзники оголосили про нову підтримку.

"Йдеться про танки, ракети, боєприпаси, обладнання для розмінування. Ми будемо приділяти особливу увагу винищувачам F-16, навчанню персоналу, допомозі у створенні інфраструктури", – сказав Умєров.

Рустем Умєров підбив підсумки засідання у форматі "Рамштайн".

Крім того, домовлено про запуск IT-коаліції, яка буде спрямована на створення безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Сил оборони.

"Ми оголосили про створення IT-коаліції. Ми провели стартову зустріч, підписали декларацію разом з Естонією, Люксембургом та іншими країнами. Мета IT-коаліції — створення безпечної та стійкої IT-інфраструктури для Сил оборони", — повідомив міністр.

"Коаліція можливостей" займатиметься підготовкою сил оборони України до повоєнного функціонування.

"Для цього Міністерство оборони виділило 5 кластерів, які потребують першочергової уваги — ППО, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка", – резюмував Умєров.

Зазначимо, очільник Пентагону Ллойд Остін, у межах зустрічі у форматі "Рамштайн" розповів про нову коаліцію підтримки України, яку сформували союзники.

"Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію. Ця коаліція має на меті надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також передачу інформаційних технологій", – зазначив американський міністр оборони.

Також партнери вкотре підтвердили свою підтримку України.

Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди ввійдуть боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи підриву, радари морського огляду.

Британія поставить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів

Німеччина також надає Україні боєприпаси для артилерії та мінометів і дві сотні броньованих машин MRAP.

Норвегія передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548.