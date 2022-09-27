БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ цьому році Україна отримає від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2,8 мільярдів доларів за новою спеціальною програмою, яка запрацює вже в жовтні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
2,8 млрд доларів від МВФ надійдуть цьогоріч до України
Фото: Google
Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Шмигаль розповів, що під час Генеральної Ассамблеї ООН мав важливі розмови з керівником МВФ Крісталіною Георгієвою, керівником Світового банку Акселем фон Тротсенбургом та віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде, які запевнили, що продовжать підтримувати Україну.
"Зокрема, з МВФ маємо домовленість про початок роботи над новою спеціальною програмою. Очікуємо, що Місія по Україні розпочне роботу вже в жовтні цього року, а програма — наступного року. Цього ж року Україна отримає від Фонду загалом 2,8 млрд доларів", – зазначив прем’єр.
Міжнародний валютний фонд планує особисту місію для початку переговорів з Україною щодо потенційної програми допомоги.
Повідомлялося, що МВФ може негайно надати близько 1,4 мільярда доларів екстреної допомоги Україні. Зокрема, про це неофіційно обговорювалося на одній з виконавчих рад МВФ.
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27 09 2022 20:58 МЕДІА
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