2,8 млрд доларів від МВФ надійдуть цьогоріч до України

В цьому році Україна отримає від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2,8 мільярдів доларів за новою спеціальною програмою, яка запрацює вже в жовтні.

Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Шмигаль розповів, що під час Генеральної Ассамблеї ООН мав важливі розмови з керівником МВФ Крісталіною Георгієвою, керівником Світового банку Акселем фон Тротсенбургом та віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде, які запевнили, що продовжать підтримувати Україну.

"Зокрема, з МВФ маємо домовленість про початок роботи над новою спеціальною програмою. Очікуємо, що Місія по Україні розпочне роботу вже в жовтні цього року, а програма — наступного року. Цього ж року Україна отримає від Фонду загалом 2,8 млрд доларів", – зазначив прем’єр.

Міжнародний валютний фонд планує особисту місію для початку переговорів з Україною щодо потенційної програми допомоги.

Повідомлялося, що МВФ може негайно надати близько 1,4 мільярда доларів екстреної допомоги Україні. Зокрема, про це неофіційно обговорювалося на одній з виконавчих рад МВФ.