30 років на сцені: «Піккардійська Терція» презентує дуетну пісню з SASHKA

Українська вокальна формація «Піккардійська Терція» та композитор і виконавець Алекс Макаров, відомий під творчим псевдонімом SASHKA, презентують дуетну пісню Baby та кліп на неї.

Українська вокальна формація «Піккардійська Терція» та композитор і виконавець Алекс Макаров, відомий під творчим псевдонімом SASHKA, презентували дуетну пісню Baby та кліп на неї. Творчий тандем присвятив свій твір Україні, її красі та водночас героїзму. Пісня розповідає про любов до країни, зізнаючись їй у почуттях, немов до коханої дівчини.

Автором музики й тексту Baby виступив SASHKA. Як розповідає виконавець, він почав працювати над піснею ще у 2017 році, але поштовхом для завершення треку стала повномасштабна війна та окупація його рідного Херсона. Під впливом почуттів і емоцій, викликаних цими подіями, у бомбосховищі під звуки вибухів, зіграна на старому Гібсоні, пісня була завершена.

І якщо музика дуже легко лягла в рядки, то із записом треку виникли певні складнощі. Музиканти, що взяли участь у записі, після 24-го лютого були розкидані по всьому світу. Гітарна партія була записана Толіком Манді в бомбосховищі в Черкаській області, труби – в Німеччині Алексом Павлюковим (Estrada), що колись працював зі Світланою Лободою, партію акустичної гітари записав Михайло Баньковський, який волонтерив у Києві, а ударні – Олександр Муренко, барабанщик Тіни Кароль, що спеціально для запису приїхав у Київ із села в Житомирської області.

Тоді ж у SASHKи з’явилась думка звернутись до вокальної формації «Піккардійська Терція», пісня “Пустельник” якої вже багато років була для Алекса однією з улюблених. Baby одразу “зайшла” всім учасникам секстету, тож було вирішено створювати музичну посвяту своїй країні разом – записувати пісню та знімати кліп Baby.

“Я не дуже й то розраховував, що хлопці залишать мої гітари, труби та барабани, адже вони все життя співають а капела, у цьому їхній стиль і фішка. Однак, “Терція” залишила моє аранжування повністю, додавши декілька своїх музичних трюків”, - розповів SASHKA.

“За 30 років на сцені у мене як у музиканта і у нашої групи як у музичної одиниці вже виробилася творча інтуїція, – розповідає художній керівник вокальної формації "Піккардійська Терція" Володимир Якимець. – І коли SASHKA прислав нам пісню Baby, ми одразу почули у ній творчу родзинку. Він запропонував, щоб ми заспівали її самі. Але хто здатен виконати твір краще, ніж сам автор? Тож наша зустрічна пропозиція була – створити дует, у якому поєдналися б настрій, щирість і правдивість автора із вокальним колоритом "Терції". У переписці SASHKA згадав, що гітарну партію виконав Анатолій Манді, сидячи у бомбосховищі, – через що пісня набула особливого символізму. Цю партію ми так і залишили у пісні. Адже наше кредо – не змінювати те, що є добре, а лише примножувати його. Тож концепція аранжування не змінилася – інструменти залишилися. А зі свого багатого досвіду творчих колаборацій (з Русланою, Оксаною Мухою, Андрієм Підлужним та іншими) ми добре знали, як зробити дует цікавішим та різноманітнішим. Зізнаюся, я мав певні перестороги – чи варто робити таку лірику у такий важкий для нашої країни час? Але SASHKA аргументовано переконав мене: промені надії й позитиву зараз дуже потрібні людям. Світло і віра в добро тільки пришвидшуватимуть перемогу, мир і спокій в Україні. А кожен із нас має робити справу на своєму місці. І робити її добре!”

До слова, практично в унісон із релізом пісні Baby, вокальна формація «Піккардійська Терція» відзначає своє професійне 30-річчя: 24 вересня 1992 р. у Львові відбувся перший публічний виступ колективу. Незадовго до того, як Сашко Макаров пішов у Херсоні до школи.

Кліп на пісню Baby був знятий в мальовничому пшеничному полі в передмісті Києва вже за місяць від першої зустрічі музикантів. Режисером кліпу і режисером монтажу виступив сам SASHKA, оператором Олексій Хорошко, стилістом Катя Костенко, а гримером Катя Старовойтова.