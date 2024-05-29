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370 млрд Україна може виділити на закупівлю озброєння – Умєров

29 травня 2024, 21:17
370 млрд Україна може виділити на закупівлю озброєння – Умєров
Джерело: wikipedia
Міністр оборони України Рустем Умєров анансував рішення Кабінету міністрів про виділення додаткових 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

Про це міністр написав на Facebook-сторінці

"Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу у прифронтових регіонах", - йдеться в дописі. 

Він додав, що саме на місцях з командирами бригад найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які потрібно реагувати негайно.

За словами Умєрова, він вивчає нові можливості підтримки підприємств ОПК для забезпечення логістичних потреб війська і своєчасного відвантаження необхідного озброєння.

"Наразі, зокрема, працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння", - сказав міністр. 

Він також розказав, що днями відвідав Харківський напрямок, де тривають важкі бої, але ЗСУ активно протидіють ворогу і завдать йому втрат у живій силі та техніці. "Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо", - написав він.

Умєров заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад. 

"Дякую солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які мужньо захищають наші позиції та знищують окупанта", - резюмував міністр оборони. 

Також Умєров провів продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, і обговорив поточну ситуацію та шляхи її покращення.

"Продовжуємо зміцнювати позиції та робити все можливе для захисту нашої Батьківщини. Дякую всім за відданість і невпинну працю у ці важкі часи. Слава Україні!", - підсумував глава МО.
коштиКабмінозброєння

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