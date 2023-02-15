В Укренерго заявили, що дефіциту електроенергії немає і енергосистема четвертий день поспіль працює без вимкнень.

Наразі споживання електроенергії навіть дещо знизилося порівняно з початком тижня. Генерації достатньо для покриття.

Про це поінформував оператор системи передачі НЕК "Укренерго" на своїй фейсбук-сторінці.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні наразі не прогнозується", – йдеться у повідомленні.

Замість виведеного в ремонт блоку на одній із АЕС до енергосистеми підключено інший. Також інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерну для зими повінь мають багато ресурсів, а завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії.

Надалі триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. При зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях", – зазначили в Укренерго.

На сьогодні перенесені заплановані виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях через релігійні свята, під час яких змінюється звичайний режим споживання, що впливатиме на результати вимірювань.