Матеріали:
Теми:

Четверту добу поспіль дефіцит потужності в енергосистемі відсутній – Укренерго

15 лютого 2023, 14:31
Четверту добу поспіль дефіцит потужності в енергосистемі відсутній – Укренерго
В Укренерго заявили, що дефіциту електроенергії немає і енергосистема четвертий день поспіль працює без вимкнень.

Наразі споживання електроенергії навіть дещо знизилося порівняно з початком тижня. Генерації достатньо для покриття.

Про це поінформував оператор системи передачі НЕК "Укренерго" на своїй фейсбук-сторінці.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні наразі не прогнозується", – йдеться у повідомленні.

Замість виведеного в ремонт блоку на одній із АЕС до енергосистеми підключено інший. Також інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерну для зими повінь мають багато ресурсів, а завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. 

Надалі триває імпорт електроенергії зі Словаччини. 

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. При зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях", – зазначили в Укренерго.

На сьогодні перенесені заплановані виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях через релігійні свята, під час яких змінюється звичайний режим споживання, що впливатиме на результати вимірювань. 

Укренергоелектроенергія

Останні матеріали

Політика
"США попереджають Україну про переломний момент війни". Як репортер Washington Post не вперше просуває наративи кремля
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 14:31
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Політика
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 10:37
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється