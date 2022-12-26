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CУСПІЛЬСТВО

52 трансформатори від Hitachi Energy прибули в Україну

26 грудня 2022, 20:02
52 трансформатори від Hitachi Energy прибули в Україну
Фото: Укрінформ
В Україну прибули 52 трансформатори від технологічної компанії Hitachi Energy для відновлення енергосистеми, пошкодженої російськими обстрілами.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Facebook.
 
"Завдяки спільним зусиллям Групи ДТЕК та Hitachi Energy Ukraine й Hitachi Energy Poland в Україну прибули 52 трансформатори для відновлення електропостачання. Нові трансформатори, які вкрай необхідні для швидкого повернення світла в домівки українців, мають замінити ті, що були пошкоджені російськими ракетами та дронами", - йдеться в повідомленні.
 
У компанії уточнили, що доставлені трансформатори – це безпрецедентна допомога та вияв підтримки Україні від міжнародного партнера. Адже компанія налагодила власне виробництво трансформаторів таким чином, що замовлення для України стали пріоритетними; необхідне обладнання виготовлено та поставлено втричі швидше попередньо заявлених термінів.
 
Як повідомлялося, починаючи з 10 жовтня, росіяни випустили на українські енергетичні об'єкти понад тисячу ракет і дронів. Енергосистема витримала дев’ять хвиль масованих терористичних атак. Через пошкодження енергетичної інфраструктури по всій території України запроваджуються погодинні та екстрені відключення світла.
 
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