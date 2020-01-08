5G-інтернет в Україні: у Федорова розповіли, коли чекати на технологію
Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДОМ", зазначає "Укрінформ".
"Я сподіваюся, що аукціони зможуть бути проведені, якщо частоти будуть звільнені, в кінці наступного року. І з 2022 року почнеться плавне запровадження в Україні. Але першими будуть найбільші міста, а потім, залежно від потенціалу розвитку, можуть бути інші області", - сказав чиновник.
Як повідомлялося, українці вперше випробували швидкісний інтернет 5G під час фестивалю гейм-культури WeGame 5.0, який відбувся у квітні 2019 року в Києві.
В кінці жовтня 2019 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, дозволила тестування 5G в шести українських містах.
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