73% українців проти запровадження ринку землі

Відповідно до опитування соціологічної групи "Рейтинг", запровадження ринку сільськогосподарської землі підтримують лише 19% українців, в той час як противниками цієї ініціативи є 73% громадян України.

Такі дані наводяться в опитуванні "Рейтингу", яке проводилося 28 вересня - 1 жовтня. В опитування взяло участь 2000 респондентів віком від 18 років. Похибка опитування складає не більше 2,2%, передає "Громадське".

Найбільше запровадження ринку землі підтримують на Заході та в Центрі України (по 19%), а найбільше противників цієї ідеї - на Сході (76%). Найбільше підтримують запровадження ринку землі люди віком до 35 років - 26% опитаних. Водночас 65% людей віком від 18 до 35 років проти ринку землі.

Також, відповідно до опитування "Рейтингу", найбільше противників ринку землі серед людей, які не мають земельного паю - 74% опитаних, в той час як серед людей, які мають земельний пай та обробляють його проти ринку землі виступають 70% опитаних, а підтримують його запровадження 23%.

Найбільше противників ринку землі серед виборців «Опозиційної платформи - за життя" - 87%, в той час як серед виборців "Голосу" їх 67%, а підтримують ринок землі 27%. Серед виборців "Слуги народу" підтримують запровадження ринку землі 23% опитаних, а проти нього - 69% опитаних.

Також 81% українців проти продажу сільгоспземель іноземцям, а 74% українців виступають за винесення питання про ринок землі на всеукраїнський референдум.

У вересні опитування про ставлення до ринку землі проводив фонд "Демократичні ініціативи". Відповідно до результатів цього опитування, 56% громадян підтримували право українців на продаж землі, а 28% були проти цього.