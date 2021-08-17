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Афганські таліби оголосили про загальну амністію

Раніше представник талібів Альханафі Вардак закликів населення не турбуватися щодо безпеки в Кабулі
"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи то військових, у безпеці. У нас немає проблем із ними. Ніхто не повинен хвилюватися", - заявив Альханафі Вардак.
Афганські таліби оголосили про загальну амністію Фото: afp.com

Керівництво афганського руху "Талібан" у вівторок оголосило загальну амністію.

"Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться в поширеній талібами заяві, яку цитують міжнародні ЗМІ.

Держслужбовцям запропоновано повернутися на робочі місця і продовжувати трудову діяльність у звичному режимі.

Раніше представник талібів Альханафі Вардак закликів населення не турбуватися щодо безпеки в Кабулі.

"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи то військових, у безпеці. У нас немає проблем із ними. Ніхто не повинен хвилюватися", - заявив він.

Нагадаємо, що речник політичного офісу ісламістського руху Талібан Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані.

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17 08 2021 12:12
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