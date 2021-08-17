Афганські таліби оголосили про загальну амністію
Керівництво афганського руху "Талібан" у вівторок оголосило загальну амністію.
"Оголошується загальна амністія. Ви можете жити звичайним життям в обстановці повної довіри", - йдеться в поширеній талібами заяві, яку цитують міжнародні ЗМІ.
Держслужбовцям запропоновано повернутися на робочі місця і продовжувати трудову діяльність у звичному режимі.
Раніше представник талібів Альханафі Вардак закликів населення не турбуватися щодо безпеки в Кабулі.
"У Кабулі є чіткий план безпеки. Життя і майно всіх жителів Кабула, чи то цивільних, чи то військових, у безпеці. У нас немає проблем із ними. Ніхто не повинен хвилюватися", - заявив він.
Нагадаємо, що речник політичного офісу ісламістського руху Талібан Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані.
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