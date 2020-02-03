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"Аграрний фонд" отримав понад 3 мільярди збитку

"В останні роки навмисне приховувався реальний фінансовий стан державної компанії і розмір заподіяної шкоди", - повідомляє компанія.
"Аграрний фонд" отримав понад 3 мільярди збитку Фото: з вільних джерел

Внутрішній аудит державного ПАТ "Аграрний фонд" показав, що компанія за 2019 рік зазнала 3,27 мільярда гривень збитків, повідомляє "Економічна правда".

"В останні роки навмисне приховувався реальний фінансовий стан державної компанії і розмір заподіяної шкоди", - повідомляє компанія.

Також було виявлено, що 2018 року було неправомірно відображено прибуток компанії.

"Так, 0,17 млрд грн витрат, що відносяться до фінансових результатів 2019 року, повинні були вказати в попередньому звітному році, що фактично звело б показаний на папері прибуток в 140 млн грн до негативних значень", - йдеться в повідомленні.

На балансі "Аграрного фонду" враховувалися запаси завищеної вартістю від вартості їх придбання, а також запаси над яими Фонд не має фізичного контролю (406 млн грн).

Також аудит виявив неспроможність покриття операційною діяльністю Фонду в повному обсязі видатків на обслуговування кредитного ресурсу (за рік - 388 млн грн) і адміністративних витрат (за рік - 329 млн грн).

"Однією з причин такої ситуації є те, що товариство відійшло від принципів статутної діяльності (підтримка сільгоспвиробника, закупівля зерна і т.д.) і зосередилося на невластивих для фонду операціях на ринку міндобрив. Під цю потенційно збиткову діяльність були залучені значні кредитні ресурси" , - повідомляє "Аграрний фонд".

Також була списана дебіторська заборгованість і сформований резерв сумнівних боргів під дебіторську заборгованість банківських установ, які вже ліквідовані або знаходяться в стадії ліквідації в сумі 1,49 млрд грн.

"На жаль, більш детальний аудит діяльності підприємства в період 2015-2018 років утруднений і це досить тривалий процес, оскільки бухгалтерські бази в 1С за цей період в жовтні 2019 року були видалені з серверів товариства", - повідомляє "Аграрний фонд".

Нагадаємо, що Chevron отримала збиток через списання в 10,5 мільярда доларів

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02 03 2020 13:10
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