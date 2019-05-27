Актор з "Кварталу" планує балотуватися до Верховної Ради
"Якщо він пройде перевірку, буде балотуватися по одному з округів в Кривому Розі", - сказав глава штабу партії Олександр Корнієнко, йдеться в LB.
Глава штабу зазначив, що поки Корявченков - єдиний з "Кварталу", хто висловив бажання отримати мандат народного депутата. Актори студії, які побажали брати участь в парламентських виборах, будуть звільнені від деяких етапів перевірки, зокрема від бесіди з психологом, розповів Корнієнко.
44-річний Юрій Корявченков родом з Кривого Рогу. Закінчив Криворізький технічний університет за фахом "інженер-електрик". Працював електрослюсарем, інженером в Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. Грав в КВН з 1995 року, пізніше - в студії "Квартал 95".
На президентських виборах 2019 очолив штаб Володимира Зеленського в Кривому Розі.
Нагадаємо, що 24 травня в Україні розпочався виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.
Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".
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