Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Актор з "Кварталу" планує балотуватися до Верховної Ради

Юрій Корявченков заявив про намір балотуватися у Верховну Раду по одному з округів в Кривому Розі
Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков ( "Юзик") буде балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округу, якщо пройде перевірку партії "Слуга народу".
Актор з "Кварталу" планує балотуватися до Верховної Ради Фото: kvartal95

"Якщо він пройде перевірку, буде балотуватися по одному з округів в Кривому Розі", - сказав глава штабу партії Олександр Корнієнко, йдеться в LB.

Глава штабу зазначив, що поки Корявченков - єдиний з "Кварталу", хто висловив бажання отримати мандат народного депутата. Актори студії, які побажали брати участь в парламентських виборах, будуть звільнені від деяких етапів перевірки, зокрема від бесіди з психологом, розповів Корнієнко.

44-річний Юрій Корявченков родом з Кривого Рогу. Закінчив Криворізький технічний університет за фахом "інженер-електрик". Працював електрослюсарем, інженером в Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. Грав в КВН з 1995 року, пізніше - в студії "Квартал 95".

На президентських виборах 2019 очолив штаб Володимира Зеленського в Кривому Розі.

Нагадаємо, що 24 травня в Україні розпочався виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

Читайте також: "Слуга народу" презентували свій логотип

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2019 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.