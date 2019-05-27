Актор з "Кварталу" планує балотуватися до Верховної Ради

Юрій Корявченков заявив про намір балотуватися у Верховну Раду по одному з округів в Кривому Розі

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков ( "Юзик") буде балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округу, якщо пройде перевірку партії "Слуга народу".

"Якщо він пройде перевірку, буде балотуватися по одному з округів в Кривому Розі", - сказав глава штабу партії Олександр Корнієнко, йдеться в LB.

Глава штабу зазначив, що поки Корявченков - єдиний з "Кварталу", хто висловив бажання отримати мандат народного депутата. Актори студії, які побажали брати участь в парламентських виборах, будуть звільнені від деяких етапів перевірки, зокрема від бесіди з психологом, розповів Корнієнко.

44-річний Юрій Корявченков родом з Кривого Рогу. Закінчив Криворізький технічний університет за фахом "інженер-електрик". Працював електрослюсарем, інженером в Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. Грав в КВН з 1995 року, пізніше - в студії "Квартал 95".

На президентських виборах 2019 очолив штаб Володимира Зеленського в Кривому Розі.