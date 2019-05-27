"Слуга народу" презентували свій логотип На логотипі партії Зеленського є велосипед

Партія Зеленського "Слуга народу" презентували свій логотип на якому людина з булавою у руках їде велосипедом.

Фото: t.me/PresidentZelenskij

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