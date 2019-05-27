"Слуга народу" презентували свій логотип
Президент України Володимир Зеленський презентував логотип своєї партії "Слуга народу", яка планує взяти участь в дострокових парламентських виборах 21 липня. Зображення з логотипом партії глава держави опублікував в своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, що 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.
Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".
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