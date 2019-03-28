Акціонери проголосували за зміну голови "Укрнафти"

Акціонери ПАТ "Укрнафта" на зборах акціонерів, що відбулися 28 березня, проголосували за дострокове припинення з 30 квітня 2019 року повноважень глави правління Марка Роллінса.

Також вони проголосували за обрання тимчасово виконуючим ці обов'язки Олега Геза, повідомив один із учасників зборів агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Олег Гез прийшов в "Укрнафту" в 2016 році і є креатурою Фелікса Луньова, який курирує комерційний блок компанії. Раніше Гез тривалий період працював безпосередньо під керівництвом Луньова у групі компаній ТНК і ТНК-ВР в Україні.

Окрім того, акціонери також оновили склад наглядової ради згідно з раніше оприлюдненим порядком і дали згоду на покупку НАК "Нафтогаз України" 4 млрд куб м газу видобутку "Укрнафти".

Раніше повідомлялося, що акціонери "Укрнафти" планують звільнити голову правління компанії Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розглядав сценарій викупу групою "Приват" частини активів "Укрнафти" для погашення податкового боргу на 15 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.