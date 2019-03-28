Акціонери проголосували за зміну голови "Укрнафти"
Також вони проголосували за обрання тимчасово виконуючим ці обов'язки Олега Геза, повідомив один із учасників зборів агентству "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, Олег Гез прийшов в "Укрнафту" в 2016 році і є креатурою Фелікса Луньова, який курирує комерційний блок компанії. Раніше Гез тривалий період працював безпосередньо під керівництвом Луньова у групі компаній ТНК і ТНК-ВР в Україні.
Окрім того, акціонери також оновили склад наглядової ради згідно з раніше оприлюдненим порядком і дали згоду на покупку НАК "Нафтогаз України" 4 млрд куб м газу видобутку "Укрнафти".
Раніше повідомлялося, що акціонери "Укрнафти" планують звільнити голову правління компанії Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" розглядав сценарій викупу групою "Приват" частини активів "Укрнафти" для погашення податкового боргу на 15 млрд грн.
НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт