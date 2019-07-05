Аласанія пішов у відпустку і залишається на посаді глави "Суспільного"

Глава правління громадського мовника "Суспільне" Зураб Аласанія залишається на посаді, попри те, що Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України повинна була звільнити його 6 травня.

"Сьогодні 6 травня - дата, яку Наглядова рада НСТУ визначила як день звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної громадської телерадіокомпанії України ... Зураб ще не звільнений. Він оскаржив у суді рішення, яке вважає незаконним. І суд має право зупинити це звільнення до вирішення справи по суті. Однак суд не захотів цього робити. Наступний розгляд справи буде аж 11 червня", - повідомив директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко.

Він пояснив, що Зураб Аласанія скористався можливістю, яку дає кодекс законів про працю, - використовувати в кінці роботи всю відпустку, що залишилася. Таким чином, глава правління громадського мовника пішов у відпустку і ще залишається на посаді до завершення відпустки.

Шевченко заявив, що "сумніви в законності рішення великі" і що компромісним було б рішення Наглядової ради НСТУ відкласти звільнення до вирішення справи судом.

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.

Раніше Зураб Аласанія зазначав, що "судова боротьба можлива і навіть обов‘язкова - після оприлюднення причин".