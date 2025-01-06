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ПОЛІТИКА

Алієв про катастрофу під Актау: росія має відповісти за злочин

06 січня 2025, 13:48
Алієв про катастрофу під Актау: росія має відповісти за злочин
Фото: azerbaijan-irs.com
Наразі триває розшифрування "чорних скриньок".

Вина за смерть азербайджанських громадян в авіакатастрофі над Актау лежить на представниках російської федерації. Азербайджан вимагає справедливості, покарання винних, повної прозорості та людської поведінки.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв, передає azertag.

За його словами, зараз триває процес розшифрування "чорних скриньок". Алієв висловив упевненість, що незабаром буде відомий попередній результат і вся картина трагедії буде відома.

"І це, звичайно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії та покарання винних у ній", — заявив Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, що вижили.

Нагадаємо, вранці 25 грудня неподалік казахстанського міста Актау сталася авіакатастрофа, у якій загинули 38 пасажирів. Літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines виконував рейс із Баку до російського міста Грозний. На борту перебували 67 людей.

Очільник кремля владімір путін у телефонній розмові з Алієвим заявив, що "інцидент стався в російському повітряному просторі", однак не став визнавати, що літак збила російська ракета. Президент Азербайджану пізніше розповів, що літак був виведений з ладу засобами радіоелектронної боротьби та обстріляний із землі. 

Уранці 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау зазнав аварії пасажирський літак Embraer 190, який належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Літак здійснював рейс зі столиці Азербайджану, Баку, до російського міста Грозний. На борту перебували 67 людей, 38 з яких загинули. Джерела в азербайджанському уряді заявили, що літак був збитий російською ракетою класу "земля-повітря". 

авіакатастрофаКазахстанАлієвросія загроза

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