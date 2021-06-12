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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Amazon допомагає дослідникам вивчати, як "приглушити" Сонце

Так званий проєкт управління сонячним випромінюванням розглядається як новий спосіб моделювання клімату
Компанія Amazon зі своїми серверними можливостями долучилася до моделювання кліматичних змін на Землі до середини цього століття.
Amazon допомагає дослідникам вивчати, як "приглушити" Сонце Фото: з вільного доступу

Про це передає Укрінформ з посиланням на Gizmodo.

Використання в такій роботі серверів, а не потужних суперкомп’ютерів, як зазвичай, є однією з перших спроб моделювання у хмарі й може зробити революцію в цій сфері, насамперед тому, що час у хмарі коштує набагато дешевше, ніж створення й експлуатація суперкомп'ютера.

В одному з тридцяти моделей світу, створених за участю вчених Національного центру атмосферних досліджень, частка вуглекислого газу постійно зростає. Температура невпинно підвищується, крига на морі в деякі літні періоди зникає повністю.

Проте в частини зі змодельованих світів клімат не такий спекотний. В одному з них небо вкрите імлою, і сонячне проміння не таке палюче й нищівне. Це стало результатом того, що люди вирішили "приглушити" сонце, аби до поверхні Землі доходило менше енергії.

Так званий проєкт управління сонячним випромінюванням розглядається як новий спосіб моделювання клімату. До обчислень у хмарі мажуть долучитися як науковці, так і політики й громадськість.

Водночас дослідження показують, що блокування енергії Сонця може становити неабияку небезпеку, зокрема призвести до загибелі деяких сільгоспкультур. Проте за деяких умов - виявитися останнім шансом знизити температуру.

Нагадаємо, що учасники конференції CОР26 схвалили угоду щодо клімату. Мета угоди - підштовхнути країни до того, щоб узяти на себе більш масштабні зобов'язання щодо обмеження шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року.

 
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06 12 2021 11:12
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