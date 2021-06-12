Amazon допомагає дослідникам вивчати, як "приглушити" Сонце

Компанія Amazon зі своїми серверними можливостями долучилася до моделювання кліматичних змін на Землі до середини цього століття.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Gizmodo.

Використання в такій роботі серверів, а не потужних суперкомп’ютерів, як зазвичай, є однією з перших спроб моделювання у хмарі й може зробити революцію в цій сфері, насамперед тому, що час у хмарі коштує набагато дешевше, ніж створення й експлуатація суперкомп'ютера.

В одному з тридцяти моделей світу, створених за участю вчених Національного центру атмосферних досліджень, частка вуглекислого газу постійно зростає. Температура невпинно підвищується, крига на морі в деякі літні періоди зникає повністю.

Проте в частини зі змодельованих світів клімат не такий спекотний. В одному з них небо вкрите імлою, і сонячне проміння не таке палюче й нищівне. Це стало результатом того, що люди вирішили "приглушити" сонце, аби до поверхні Землі доходило менше енергії.

Так званий проєкт управління сонячним випромінюванням розглядається як новий спосіб моделювання клімату. До обчислень у хмарі мажуть долучитися як науковці, так і політики й громадськість.

Водночас дослідження показують, що блокування енергії Сонця може становити неабияку небезпеку, зокрема призвести до загибелі деяких сільгоспкультур. Проте за деяких умов - виявитися останнім шансом знизити температуру.

Нагадаємо, що учасники конференції CОР26 схвалили угоду щодо клімату. Мета угоди - підштовхнути країни до того, щоб узяти на себе більш масштабні зобов'язання щодо обмеження шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року.