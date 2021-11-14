Учасники конференції CОР26 схвалили угоду щодо клімату

Мета угоди - підштовхнути країни до того, щоб узяти на себе більш масштабні зобов'язання щодо обмеження шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року

Делегації з майже 200 країн узгодили у суботу ввечері нову глобальну угоду на конференції ООН з клімату (CОР26) у Глазго.

Про це повідомляють британські ЗМІ, пише "Інтерфакс-Україна".

Мета угоди - підштовхнути країни до того, щоб узяти на себе більш масштабні зобов'язання щодо обмеження шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року. Ще одна мета - обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсію порівняно з доіндустріальним рівнем. Водночас наразі цей показник уже становить 1,1 градуса.

Досягнуту в Глазго угоду сформульовано значно м'якше, ніж планувалося спочатку. Зокрема, в останній момент Індія наполягла на модифікації частини угоди щодо вугілля. Так, у фінальній версії йдеться про необхідність "поступово скорочувати" використання вугілля, тоді як спочатку планувалося закликати до того, щоб "припинити" використовувати цей енергоресурс.

ЗМІ зазначають, що дуже багато країн вважають досягнуті домовленості надто слабкими, проте делегаціям довелося погодитися на такий варіант, оскільки можливості досягти "потужнішого" тексту не передбачалося.