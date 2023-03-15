Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

Amazon протестує послугу супутникового інтернету з наступного року

15 березня 2023, 14:13
Amazon протестує послугу супутникового інтернету з наступного року
Фото: svit24.net
Перші тестові інтернет-супутники Kuiper відправлені на мис Канаверал у Флориді. Запуск заплановано на травень.

Американська компанія Amazon має намір у 2024 році запустити свої перші інтернет-супутники Project Kuiper, а також розпочати бета-тестування надання послуги супутникового інтернету.

Про це повідомляє Bloomberg.

Старший віце-президент компанії Дейв Лімп зазначив, що перші два тестові супутники Kuiper були відправлені на мис Канаверал у Флориді для підготовки до можливого запуску у травні.

На виставці супутникової індустрії у Вашингтоні він представив різні прототипи терміналів користувача, які можна використовувати для підключення до супутника.

"Це кардинально відрізняється від усього того, що ви коли-небудь бачили", - заявив Лімп.

Найменша модель Amazon пропонує швидкість до 100 мегабіт за секунду. Більша, 11-дюймова квадратна антена здатна передавати 400 мегабіт за секунду. А модель розміром 19 на 30 дюймів може обробляти 1 гігабіт за секунду.

Компанія планує виготовляти 11-дюймову квадратну версію менш ніж за 400 доларів за одиницю.

Раніше повідомлялось, що Meta скоротить 10 000 робочих місць у другому раунді звільнень

Amazonінтернет-супутник

Останні матеріали

Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Політика
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 березня 2023, 09:20
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Політика
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 березня 2023, 16:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється