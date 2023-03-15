Amazon протестує послугу супутникового інтернету з наступного року

Перші тестові інтернет-супутники Kuiper відправлені на мис Канаверал у Флориді. Запуск заплановано на травень.

Американська компанія Amazon має намір у 2024 році запустити свої перші інтернет-супутники Project Kuiper, а також розпочати бета-тестування надання послуги супутникового інтернету.

Про це повідомляє Bloomberg.

Старший віце-президент компанії Дейв Лімп зазначив, що перші два тестові супутники Kuiper були відправлені на мис Канаверал у Флориді для підготовки до можливого запуску у травні.

На виставці супутникової індустрії у Вашингтоні він представив різні прототипи терміналів користувача, які можна використовувати для підключення до супутника.

"Це кардинально відрізняється від усього того, що ви коли-небудь бачили", - заявив Лімп.

Найменша модель Amazon пропонує швидкість до 100 мегабіт за секунду. Більша, 11-дюймова квадратна антена здатна передавати 400 мегабіт за секунду. А модель розміром 19 на 30 дюймів може обробляти 1 гігабіт за секунду.

Компанія планує виготовляти 11-дюймову квадратну версію менш ніж за 400 доларів за одиницю.

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