Amazon звільняє сотні робітників – Bloomberg

Американська компанія Amazon скоротить сотні робочих місць у відділі хмарних обчислень.

Про це повідомляє міжнародна агенція Bloomberg.

"Ми визначили кілька цільових сфер організації, які необхідно оптимізувати, щоб продовжувати зосереджувати наші зусилля на ключових стратегічних напрямках, які, на нашу думку, забезпечать максимальну віддачу", - напсано в заяві представника Amazon Web Services.

Кадрові рішення будуть стосуватись працівників відділу продажів і маркетингу, а також на команду, яка розробляє технології для звичайних магазинів.

За словами представника Amazon, компанія спробує знайти нові посади для звільнених співробітників.

Нагадаємо, що рік тому Amazon Web Services провела найбільше в історії компанії скорочення робочих місць в рамках програми скорочення витрат. Тоді Amazon скоротила 27000 корпоративних посад після піку найму співробітників в період пандемії коронавірусу.

Також в лютому 2023 працівникам корпорації Amazon загрожувало скорочення зарплат після падіння акцій.