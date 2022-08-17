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American Airlines купує 20 надзвукових лайнерів, які долатимуть Атлантику за 4 години

Overture буде літаком з "нульовим викидом вуглецю" завдяки своїй здатності літати на 100-відсотково екологічному авіаційному паливі
American Airlines купує 20 надзвукових лайнерів, які долатимуть Атлантику за 4 години

Одна з найбільших авіакомпаній світу American Airlines оголосила про придбання 20 реактивних літаків Overture у компанії Boom.

Про це повідомляє Engadget.

У разі вдалої експлуатації компанія планує придбати ще 40 літаків. Зараз стартап Boom, який ще не створив жодного літака, має дві великі угоди – на 60 літаків від American Airlines та на 50 літаків від United Airlines. 

На початку 2022 року компанія Boom оголосила про будівництво виробничого підприємства у міжнародному аеропорту Piedmont Triad у Північній Кароліні, США. Компанія планує розпочати будівництво своєї фабрики Overture Superfactory пізніше цього року, а виробництво літаків розпочнеться у 2024 році. Перший завершений реактивний літак заводу вийде на рейс лише у 2026 році.

Компанія планує, що реактивний літак із швидкістю 1,7 Маха виконуватиме перельоти між Ньюарком (США) та Лондоном менш ніж за чотири години, а рейс Сан-Франциско – Токіо триватиме приблизно шість годин. Boom також стверджує, що Overture буде літаком з "нульовим викидом вуглецю" завдяки своїй здатності літати на 100-відсотково екологічному авіаційному паливі.

 
 
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17 08 2022 09:43
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