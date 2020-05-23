"Антиколомойський" закон оприлюднили в офіційному віснику: відтепер він остаточно набув чинності

закон регулює повноваження Національного банку щодо виведення банків з ринку, визнання їх банкрутами

Закон про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам оприлюднили у парламентському виданні "Голос України": це означає, що він остаточно набув чинності.

Так, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" оприлюднили в номері від 22 травня, повідомляє "Громадське".

Напередодні, 21 травня, його підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, закон регулює повноваження Національного банку щодо виведення банків з ринку, визнання їх банкрутами. Також закон однозначно забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Через те, що закон стосується передусім ситуації з "ПриватБанком", яким до націоналізації володів олігарх Ігор Коломойський, його також називають "антиколомойським".

Ухвалення цього закону було ключовою вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми. Раніше серед вимог було також ухвалення закону про ринок землі, який Рада схвалила у другому читанні 31 березня.

Нагадаємо, що кредитну програму для України МВФ погодив 22 травня