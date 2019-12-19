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Apple, Google і Amazon розроблять єдиний стандарт для "розумного" дому

Проєкт має на меті спростити розробку смарт-пристроїв для виробників та зробити якіснішою взаємодію між різними пристроями для "розумного" будинку, мобільними додатками, хмарними сервісами й голосовими помічниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant та іншими
Компанії Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance оголосили про створення робочої групи, яка займатиметься розробкою та просуванням нового стандарту бездротового зв’язку для покращення сумісності між "розумними" пристроями для дому.
Apple, Google і Amazon розроблять єдиний стандарт для "розумного" дому Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у повідомленні сайті Apple, повідомляє "Громадське".

До ініціативи Connected Home over IP також приєднаються компанії-члени правління Zigbee Alliance, такі як IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (раніше Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy і Wulian.

Проєкт має на меті спростити розробку смарт-пристроїв для виробників та зробити якіснішою взаємодію між різними пристроями для "розумного" будинку, мобільними додатками, хмарними сервісами й голосовими помічниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant та іншими.

Робоча група планує створити стандарт з відкритим вихідним кодом для розробки та впровадження нового уніфікованого протоколу зв’язку. Виробників смарт-пристроїв і розробників технологій для "розумного" будинку запрошують приєднатися до ініціативи.

Нагадаємо, що "Panasonic" оголосив про створення третього "розумного" міста в Японії

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19 12 2019 10:30
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