Apple, Google і Amazon розроблять єдиний стандарт для "розумного" дому
Про це йдеться у повідомленні сайті Apple, повідомляє "Громадське".
До ініціативи Connected Home over IP також приєднаються компанії-члени правління Zigbee Alliance, такі як IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (раніше Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy і Wulian.
Проєкт має на меті спростити розробку смарт-пристроїв для виробників та зробити якіснішою взаємодію між різними пристроями для "розумного" будинку, мобільними додатками, хмарними сервісами й голосовими помічниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant та іншими.
Робоча група планує створити стандарт з відкритим вихідним кодом для розробки та впровадження нового уніфікованого протоколу зв’язку. Виробників смарт-пристроїв і розробників технологій для "розумного" будинку запрошують приєднатися до ініціативи.
Нагадаємо, що "Panasonic" оголосив про створення третього "розумного" міста в Японії
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