Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple хоче до 2025 року запустити безпілотні авто – ЗМІ

Колись Reuters повідомляв про можливу дату запуску авто від Apple у 2024 році, проте такий план обмежила пандемія, криза напівпровідників та логістики
Техгігант Apple пришвидшує роботу над безпілотними авто і планує презентувати їх у 2025 році.
Apple хоче до 2025 року запустити безпілотні авто – ЗМІ Фото: 9To5Mac
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
 
Роботи над автопілотом компанія розпочала ще у 2014 року в рамках Project Titan. За цей час розглядалися два варіанти: напрацювання автопілоту, що б зменшував залученість водія у керування, та повністю безпілотне авто. Зрештою, компанія зосередилися на другому плані.
 
Колись Reuters повідомляв про можливу дату запуску авто від Apple у 2024 році, проте такий план обмежила пандемія, криза напівпровідників та логістики. За даними Bloomberg, тривалий час обговорювалися строки у 5-7 років, та наразі техкомпанія зосереджує зусилля, аби показати авто у 2025 році.
 
Терміни релізу залежатимуть від того, наскільки швидко та успішно компанія виконає усі безпекові вимоги. Через це окремі співробітники скептично ставляться до релізу за 4 роки.
 
Для того, аби прискорити роботу за все ж здійснити мету, компанія масово наймає інженерів та працівників з досвідом проєктування автопілотів. Зокрема, Apple працевлаштувала працівників з General Motors та Volvo.
 
Нагадуємо:
 
Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.
 
У компанії Hyundai Motor Co повідомили, що наразі знаходяться на етапі ранніх перемовин з Apple - йдеться про можливі плани техногіганта розпочати сумісне виробництво електрокарів.
 
Експерти на ринку допускають, що Apple може розробляти авто у партнерстві з іншою компанією, що вже має ліцензію, адже налагодження мережі виробництва у всьому світі потребує чималого часу та зусиль.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2021 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.