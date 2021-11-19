Apple хоче до 2025 року запустити безпілотні авто – ЗМІ

Колись Reuters повідомляв про можливу дату запуску авто від Apple у 2024 році, проте такий план обмежила пандемія, криза напівпровідників та логістики

Техгігант Apple пришвидшує роботу над безпілотними авто і планує презентувати їх у 2025 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Роботи над автопілотом компанія розпочала ще у 2014 року в рамках Project Titan. За цей час розглядалися два варіанти: напрацювання автопілоту, що б зменшував залученість водія у керування, та повністю безпілотне авто. Зрештою, компанія зосередилися на другому плані.

Колись Reuters повідомляв про можливу дату запуску авто від Apple у 2024 році, проте такий план обмежила пандемія, криза напівпровідників та логістики. За даними Bloomberg, тривалий час обговорювалися строки у 5-7 років, та наразі техкомпанія зосереджує зусилля, аби показати авто у 2025 році.

Терміни релізу залежатимуть від того, наскільки швидко та успішно компанія виконає усі безпекові вимоги. Через це окремі співробітники скептично ставляться до релізу за 4 роки.

Для того, аби прискорити роботу за все ж здійснити мету, компанія масово наймає інженерів та працівників з досвідом проєктування автопілотів. Зокрема, Apple працевлаштувала працівників з General Motors та Volvo.

Нагадуємо:

Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.

У компанії Hyundai Motor Co повідомили, що наразі знаходяться на етапі ранніх перемовин з Apple - йдеться про можливі плани техногіганта розпочати сумісне виробництво електрокарів.

Експерти на ринку допускають, що Apple може розробляти авто у партнерстві з іншою компанією, що вже має ліцензію, адже налагодження мережі виробництва у всьому світі потребує чималого часу та зусиль.