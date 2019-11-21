Apple Music запустили бізнес-тариф для закладів та магазинів

Країни, де працює сервіс, також невідомі, але в формі зв'язку доступні десятки держав, включаючи Україну

Apple не розкриває ціни на бізнес-тариф, а для його підключення потрібно безпосередньо зв'язатися з компанією через спеціальний сайт.

Компанія Apple запустила Apple Music for Business - спеціальну підписку на музичний сервіс для брендів, повідомляє "Економічна правда".

Звичайна підписка на Apple Music не дозволяє транслювати музику в комерційних цілях - в магазинах і закладах. Новий бізнес-тариф вирішує питання з ліцензуванням, а також надає спеціально підібрані плейлисти і персоналізовані рекомендації для конкретного бренду.

Компанії можуть управляти Apple Music for Business за допомогою спеціального додатку, яке доступне в App Store.

Apple не розкриває ціни на бізнес-тариф, а для його підключення потрібно безпосередньо зв'язатися з компанією через спеціальний сайт.

Країни, де працює сервіс, також невідомі, але в формі зв'язку доступні десятки держав, включаючи Україну. Уже зараз новою послугою користуються універмаг Harrods, магазини Levi`s і ще близько 20 брендів.

Нагадаємо, що Apple випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro