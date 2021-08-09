ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПопулярний у світі виробник електронних пристроїв і програмного забезпечення компанія Apple проведе офіційну презентацію нової лінійки своїх розробок уже наступного вівторка, 14 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple офіційно анонсувала щорічну презентацію новинок на 14 вересня
Приєднуйтесь до нашої спеціальної Apple-події 14 вересня о 10:00 за тихоокеанським часом (о 20.00 за Києвом)
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на офіційному сайті.
"Приєднуйтесь до нашої спеціальної Apple-події 14 вересня о 10:00 за тихоокеанським часом (о 20.00 за Києвом)",- зауважили в компанії.
У повідомленні не вказано, які саме нові продукти будуть представлені публіці. Однак очікується, що "яблучна компанія" серед іншого проведе онлайн-презентацію нового iPhone 13, а також смартгодинника Apple Watch сьомої серії.
Як повідомлялося, Apple традиційно у вересні щороку проводить презентації нових гаджетів і програмного забезпечення. Зазвичай трансляція ведеться на офіційному сайті компанії apple.com наживо.
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