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Apple офіційно анонсувала щорічну презентацію новинок на 14 вересня

Приєднуйтесь до нашої спеціальної Apple-події 14 вересня о 10:00 за тихоокеанським часом (о 20.00 за Києвом)
Популярний у світі виробник електронних пристроїв і програмного забезпечення компанія Apple проведе офіційну презентацію нової лінійки своїх розробок уже наступного вівторка, 14 вересня.
Apple офіційно анонсувала щорічну презентацію новинок на 14 вересня Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на офіційному сайті.
 
"Приєднуйтесь до нашої спеціальної Apple-події 14 вересня о 10:00 за тихоокеанським часом (о 20.00 за Києвом)",- зауважили в компанії.
 
У повідомленні не вказано, які саме нові продукти будуть представлені публіці. Однак очікується, що "яблучна компанія" серед іншого проведе онлайн-презентацію нового iPhone 13, а також смартгодинника Apple Watch сьомої серії.
 
Як повідомлялося, Apple традиційно у вересні щороку проводить презентації нових гаджетів і програмного забезпечення. Зазвичай трансляція ведеться на офіційному сайті компанії apple.com наживо.
 
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08 09 2021 11:51
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