ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple збирається в 2024 році розпочати виробництво безпілотних автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple планує почати випуск безпілотних авто в 2024 році - ЗМІ
Концепція цього проекту переглядалася
Фото: online.wsj.com
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Відзначається, що в них можуть бути використані акумулятори, створені за власною технологією.
Apple займається розробкою власного самоврядного автомобіля з 2014 року - йдеться про проект Titan. Концепція цього проекту переглядалася. Компанія планувала зосередитися на програмному забезпеченні, але пізніше відмовилася від цієї ідеї. Apple має намір створити автомобіль для масового споживача, більш детально плани компанії не розголошуються.
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