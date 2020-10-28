Apple розробляє власний пошуковик - ЗМІ
Пце пише "Економічна правда" посиланням на Financial Times.
Незважаючи на скритність Apple, в останніх малопомітних змінах в iOS 14 експерти побачили плани створити аналог пошукового сервісу Google. У новій версії операційної системи iPhone Apple почала показувати власні пошукові результати і направляти безпосередньо на веб-сайти, коли користувач вводить запит з домашнього екрану.
Крім того, два з половиною роки тому Apple переманила керівника пошукового підрозділу Google - нібито для роботи над віртуальним помічником Siri.
Створення власної пошукової системи в першу чергу допоможе самій Apple, якій доведеться шукати альтернативу, якщо регулятори визнають незаконним її вигідне партнерство з Google, вважає видання.
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