Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

Apple скорочує виробництво безпілотних автомобілів і відкладає дебют до 2026 року

07 грудня 2022, 17:13
Apple скорочує виробництво безпілотних автомобілів і відкладає дебют до 2026 року
Фото: 9To5Mac
Apple скоротила амбітні плани щодо автономного керування для свого майбутнього автомобіля та відклала дату його запуску приблизно на рік до 2026.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
 
Автомобільний проєкт Titan перебував у підвішеному стані протягом останніх кількох місяців, оскільки керівники Apple зіткнулись з реальністю, що їхнє бачення повністю автономного транспортного засобу – без керма чи педалей – неможливе за сучасних технологій.
 
Джерела агентства розповіли, що компанія планує створити менш амбітний дизайн, який включатиме кермо та педалі та підтримуватиме лише повну автономність на автомагістралях.
 
Передбачається, що водій автомобіля під час руху магістраллю зможе займатися своїми справами, до прикладу дивитися фільм або грати в гру, та отримуватиме завчасні повідомлення, щоб перейти на ручне керування під час наближення до міських вулиць або погіршення погодних умов.
 
Компанія обговорювала запуск цієї функції спочатку в Північній Америці, а потім з часом її вдосконалення та розширення.
 
Appleавтомобільбезпілотний автомобіль

Останні матеріали

Атаки на російські авіабази та важка ситуація під Бахмутом – чергове зведення Тома Купера
Cуспільство
Атаки на російські авіабази та важка ситуація під Бахмутом – чергове зведення Тома Купера
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 15:56
Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 12:34
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити "Пташку" у тому ж багатті
Дмитро Редько – 07 грудня 2022, 09:32
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують
Cуспільство
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують "кузькіною мамою" світу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 08:55
Корупція та прагнення генералів до традиційних
Технології
Корупція та прагнення генералів до традиційних "радянських стандартів" поховали російські повітряні сили. Повітряна війна, частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 06 грудня 2022, 12:55
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють –
Технології
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють – "орланів" поменшало – The Washington Post
06 грудня 2022, 11:52
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється