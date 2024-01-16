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Apple випередила Samsung і стала найбільшим у світі виробником смартфонів – Financial Times

16 січня 2024, 18:01
Apple випередила Samsung і стала найбільшим у світі виробником смартфонів – Financial Times
Фото: Apple
2023 року компанія Apple вперше стала провідним у світі виробником смартфонів за обсягом, поклавши край 12-річному правлінню Samsung як лідера галузі, оскільки споживачі переходять на дорожчі телефони.

Про це йдеться в статті британської щоденної газети Financial Times.

За даними дослідницької групи IDC, минулого року виробник iPhone був єдиним великим виробником мобільних телефонів, який зафіксував щорічне зростання обсягу продажів. В 2023 році поставки зросли на 3,7% до 234,6 млн, випередивши показник Samsung, який склав 226,6 млн.

Такий ріст від Apple відбувся в рік, який став найгіршим за останнє десятиліття на ринку смартфонів, коли поставки пристроїв впали на 3,2 % до 1,17 мільярда одиниць, повідомляє IDC.

Вимірюючи доходи і прибутки, Apple довгий час була провідним виробником смартфонів завдяки домінуванню iPhone на високому сегменті ринку. Але минулий рік став першим, коли він став лідером за обсягом.

Компанія Samsung, яка цього тижня готується випустити свою флагманську модель Galaxy S24, повідомила про падіння поставок на 13,6% минулого року, оскільки Huawei відновила частку в Китаї, а виробники дешевших телефонів Android показали зростання.

Зокрема, китайський виробник Transsion, чиї бренди Tecno, Infinix і itel зробили його домінуючим виробником смартфонів в Африці, зріс на 30,8% минулого року, помістивши його в п’ятірку лідерів після Xiaomi та Oppo.

"У 2023 році Samsung зосередилася на середньому та високому сегменті для прибутковості, але втратила частку в низькому сегменті, а також свою лідируючу позицію на світовому ринку", - заявилп менеджер дослідницької групи Canalys Ембер Лю, яка також визнало Apple лідером ринку минулого року.

Група Canalys повідомляє, що поставки смартфонів зросли приблизно на 8% у річному обчисленні в четвертому кварталі і зупинили спад, який відбувався 7 кварталів.

Крім того, Microsoft в п’ятницю обігнала свого старого конкурента Apple як найдорожчу публічну компанію у світі, оскільки Уолл-стріт стурбована перспективами продажів iPhone у Китаї.

Компанія Apple пропонує китайським клієнтам обмежену за часом знижку на деякі з останніх моделей iPhone. Незвичайний крок, який стався після зниження продажів у регіоні в останні квартали, стався на тлі збільшення частки місцевих конкурентів таких, як Huawei.

Проте в всьому світі продажі iPhone виросли на 11,6% в четвертому кварталі  2023-го.

Рейтинги на ринку смартфонів змінилися до невпізнання після того, як в 2011 році перше місце зайняв Samsung, коли лідерами ринку стали Nokia, LG і BlackBerry.

Оскільки технологія смартфонів розвивається споживачі рідше оновлюють свої повсякденні пристрої, як це було раніше.

Але коли клієнти все-таки замінюють свої телефони, то все частіше обирають дорожчі і продуктивніші пристрої - це значною мірою додає прожажів Apple, яка підняла ціни на iPhone в останні роки.

"Постійний успіх і стійкість Apple значною мірою пояснюється тенденцією до збільшення кількості пристроїв преміум-класу, які зараз становлять понад 20 відсотків ринку, що стимулюється агресивними пропозиціями заміни та безвідсотковими планами фінансування", - сказала дослідник і директор IDC Набіла Попал.

"Хоча у другій половині 2023 року ми спостерігали значне зростання від таких програвачів Android низького класу, як Transsion і Xiaomi, завдяки швидкому зростанню на ринках, що розвиваються, найбільшим виграшем є Apple", — додала вона.
Appleпродажілідер

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