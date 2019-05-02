"Арена-Львів" прийматиме відбіркові матчі Євро-2020
Виконуючий обов'язки директора "Арени-Львів" Юрій Майборода надіслав листа до ФФУ, в якому запевнив організацію в дотриманні норм підготовки до матчів відбору на Євро-2020, повідомляє "Укрінформ".
Адміністрація львівського стадіону готова вирішити проблеми з газоном, про які повідомлялося раніше. Україна планує зіграти у Львові матчі проти Сербії (7 червня) і Люксембургу (10 червня). Згодом ФФУ офіційно підтвердила, що ці поєдинки наша збірна зіграє у Львові.
У разі неготовності "Арени-Львів" збірна України могла зіграти два заплановані у Львові матчі в Харкові.
Збірна України у відборі на Євро-2020 зіграє в групі В. Її суперниками, крім Сербії і Люксембургу, стануть команди Португалії та Литви.
Нагадаємо, що футболісти київського "Динамо" обіграли 19 січня німецький клуб "Бохум" (3:0) у першому контрольному поєдинку тренувального збору в іспанській Марбельї.
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