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"Арена-Львів" прийматиме відбіркові матчі Євро-2020

У разі неготовності "Арени-Львів" збірна України могла зіграти два заплановані у Львові матчі в Харкові
У Львові збірна України зіграє влітку проти Сербії та Люксембургу.
"Арена-Львів" прийматиме відбіркові матчі Євро-2020 Арена Львів. Фото: arena.lviv.ua

Виконуючий обов'язки директора "Арени-Львів" Юрій Майборода надіслав листа до ФФУ, в якому запевнив організацію в дотриманні норм підготовки до матчів відбору на Євро-2020, повідомляє "Укрінформ".

Адміністрація львівського стадіону готова вирішити проблеми з газоном, про які повідомлялося раніше. Україна планує зіграти у Львові матчі проти Сербії (7 червня) і Люксембургу (10 червня). Згодом ФФУ офіційно підтвердила, що ці поєдинки наша збірна зіграє у Львові.

У разі неготовності "Арени-Львів" збірна України могла зіграти два заплановані у Львові матчі в Харкові.

Збірна України у відборі на Євро-2020 зіграє в групі В. Її суперниками, крім Сербії і Люксембургу, стануть команди Португалії та Литви.

Нагадаємо, що футболісти київського "Динамо" обіграли 19 січня німецький клуб "Бохум" (3:0) у першому контрольному поєдинку тренувального збору в іспанській Марбельї.

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05 02 2019 20:59
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