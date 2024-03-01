Аргентина передала Україні гелікоптери, які раніше дала їй москва – Financial Times

Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше були передані Аргентині кремлем.

Про це повідомляє Financial Times.

"Мілей віддає перевагу союзам з "країнами, які захищають свободу", включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, і Україну, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва", - пише видання.

Президент Аргентини додав, що він також планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України у цьому році.

І це різко контрастує з поведінкою інших лідерів латиноамериканських країн, такими як бразильський президент Лула да Сілва та мексиканський лідер Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Бразилія і Мексика зайняли більш нейтральну позицію у російсько-українській війні. Так, минулого року Бразилія стала в один ряд з країнами, які намагаються стати "миротворцями".