АРМА продовжила конкурс на управителя "Межигір’ям": серед претендентів - компанія помічника Мураєва

"До 17 травня 2019 року включно продовжено термін подання документів на конкурс управителя арештованими активами у вигляді корпоративних прав ТОВ "Танталіт", нерухомого та рухомого майна, розташованого у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжило термін подання документів на конкурсний відбір управителя "Межигір’ям" до 17 травня. Наразі серед претендентів на управителя колишньою резиденцією Януковича компанія, що належить помічнику депутата Євгена Мураєва.

"До 17 травня 2019 року включно продовжено термін подання документів на конкурс управителя арештованими активами у вигляді корпоративних прав ТОВ "Танталіт", нерухомого та рухомого майна, розташованого у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області", - йдеться у повідомленні АРМА.

За словами голови наглядової ради при АРМА, станом на 9 квітня документи на конкурс подали три учасники: громадська організація "Національний парк України "Межигір'я", ПП "Гаянський Геннадій Григорович" та ТОВ "Скомпані". Два з трьох учасників подавалися і раніше. Водночас в самій АРМА не готові розголошувати інформацію щодо учасників, які подалися станом на сьогодні.

ГО НПУ Межигір’я - це громадська організація "майданівців", які дають раду з майном Януковича з моменту його втечі.

Компанія "Скомпані", згідно з даними реєстрів, створена у 2015 році. Статутний капітал компанії складає 1 мільйон гривень. Керівником компанії зазначений Олексій Вороненко, який балотувався до Верховної Ради як самовисуванець у 2014 році, втім не пройшов. Згодом став помічником нардепа Євгена Мураєва.

В АРМА відзначають, що низька зацікавленість бізнесу в управлінні "Межигір'ям" пов'язана з кількома факторами. Антон Янчук, очільник агентства, розповів Громадському, що однією із формальних перешкод є статус землі, на якій розташований об'єкт.

"Земля "Межигір’я" не арештована, бо вона формально знаходиться у власності Кабінету міністрів. Отже, необхідно визначити її статус", - розповідає голова АРМА.

Також в АРМА розповідають, що потенційних управителів відлякують борги резиденції президента-втікача.

"За спожиті сервіси - податки та комунальні послуги - платити в "Межигір’ї" ніхто не збирається. Наразі розмір боргу невідомий, і як його покривати теж неясно. Це питання також відлякує бізнес", - розповідають в агенції.