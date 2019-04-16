АРМА продовжила конкурс на управителя "Межигір’ям": серед претендентів - компанія помічника Мураєва
"До 17 травня 2019 року включно продовжено термін подання документів на конкурс управителя арештованими активами у вигляді корпоративних прав ТОВ "Танталіт", нерухомого та рухомого майна, розташованого у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області", - йдеться у повідомленні АРМА.
За словами голови наглядової ради при АРМА, станом на 9 квітня документи на конкурс подали три учасники: громадська організація "Національний парк України "Межигір'я", ПП "Гаянський Геннадій Григорович" та ТОВ "Скомпані". Два з трьох учасників подавалися і раніше. Водночас в самій АРМА не готові розголошувати інформацію щодо учасників, які подалися станом на сьогодні.
ГО НПУ Межигір’я - це громадська організація "майданівців", які дають раду з майном Януковича з моменту його втечі.
Компанія "Скомпані", згідно з даними реєстрів, створена у 2015 році. Статутний капітал компанії складає 1 мільйон гривень. Керівником компанії зазначений Олексій Вороненко, який балотувався до Верховної Ради як самовисуванець у 2014 році, втім не пройшов. Згодом став помічником нардепа Євгена Мураєва.
В АРМА відзначають, що низька зацікавленість бізнесу в управлінні "Межигір'ям" пов'язана з кількома факторами. Антон Янчук, очільник агентства, розповів Громадському, що однією із формальних перешкод є статус землі, на якій розташований об'єкт.
"Земля "Межигір’я" не арештована, бо вона формально знаходиться у власності Кабінету міністрів. Отже, необхідно визначити її статус", - розповідає голова АРМА.
Також в АРМА розповідають, що потенційних управителів відлякують борги резиденції президента-втікача.
"За спожиті сервіси - податки та комунальні послуги - платити в "Межигір’ї" ніхто не збирається. Наразі розмір боргу невідомий, і як його покривати теж неясно. Це питання також відлякує бізнес", - розповідають в агенції.
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