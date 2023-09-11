Армія рф не евакуює поранених та вбитих – ISW

російські сили не евакуюють поранених та вбитих з прифронтових районів і через це частина російських військових відмовилася від виконання бойових завдань.

Таку заяву зробила диверсійно-розвідувальна група російських окупантів "Русич".

Про це повідомляє в своєму щоденному звіті ISW.

"російські військовослужбовці продовжують детально описувати постійні проблеми, які перешкоджають російським операціям на лінії фронту в Україні", - йдеться в звіті.

Там також заявили, що ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування "Русич" 8 вересня опублікувало список різноманітних проблем, які, як вона стверджує, постійно виникають на лінії фронту.

Серед них російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям, російські війська не мають лазерного наведення снарядів "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними.

Крім того, група "Русич" також стверджувала, що російська реактивна система залпового вогню "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби, ніж українські системи HIMARS, які надалі США.

Також багато російських військових купують власні комунікаційні технології, що ускладнює зв’язок між різними підрозділами.