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Сирський повідомив про посилення оборони на білоруському напрямку

16 червня 2026, 14:45
Сирський повідомив про посилення оборони на білоруському напрямку
t.me/osirskiy
Головком також виїхав на передову разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонії.

На кордоні з білоруссю в Україні сформують нові безпілотні частини та посилять територіальну оборону на тлі загрози наступу.

 Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

За його словами, безпілотним частинам нададуть необхідне озброєння та техніку. У бригадах Територіальної оборони також планують збільшити кількість підрозділів безпілотників для ефективнішої розвідки та ударів по противнику.

Окремо Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонії генерал-лейтенантом Андрусом Меріло відвідав військове управління та частини на південному сході України. "На місці ознайомилися з поточною обстановкою, роботою підрозділів та викликами, з якими щодня стикаються наші воїни", – повідомив Сирський. Відбулися зустрічі з керівним складом Десантно-штурмових військ, командуванням Сил безпілотних систем та командирами штурмових полків.

"Для наших партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці", – додав головком.

Нагадаємо, з квітня Зеленський неодноразово попереджав про підозрілу активність на кордоні з білоруссю, зокрема про розбудову доріг до України та налагодження артилерійських позицій, а також про спроби росії втягнути білорусь у війну.

кордонБілорусьфронтОлександр Сирський

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