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російська армія готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод – ISW

03 листопада 2023, 09:06
російська армія готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод – ISW
Сили армії рф перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки.

Про це йдеться в звіті ISW.

"російський медіа-агрегатор стверджував, що 1 листопада російські війська підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу.  російський військовий блогер повідомив, що російські війська завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу 1 листопада, але зазначив, що українська протиповітряна оборона заважає завдати потужних ударів по цьому району", - пишуть аналітики Інституту вивчення війни. 

Вчора російські війська продовжили наступ в районі Авдіївки, але успіхів не досягли. 

Генштаб України заявив, що ЗСУ продовжували стримувати наступ росіян біля Авдіївки і відбивали наступ росіян поблизу Сєверного (6 км від Авдіївки), Тоненького (8 км від Авдіївки) та Первомайського (11 км від Авдіївки).

В ISW додали, що речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують переважно невеликими групами піхоти. 

Він додав, що темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення. 

Крім того, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська зосереджують зусилля на північному фланзі Авдіївки і ведуть послідовні штурмові дії, незважаючи на сильні дощі. 

Український військовий оглядач також заявив, що російські війська розширюють контроль над позиціями поблизу Опитного (4 км від Авдіївки). 

Також відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися ближче до південно-західної околиці Авдіївки і до 1 кілометра від Сєверного. 

Але  ISW не знайшло візуального підтвердження тверджень російського блогера.

 
армія рфISWАвдіївський коксохімічний завод

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