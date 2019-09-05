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Атака у центрі Кабула: дев'ять людей загинули, ще двадцять дістали поранення

Спершу в елітному районі Кабулу підірвався начинений вибухівкою автомобіль
9 людей стали жертвами атаки на американську неурядову організацію Counterpart International бойовиками терористичним угрупування "Талібан" у столиці Афганістану — Кабулі. Ще 20 мирних жителів дістали поранення.
Атака у центрі Кабула: дев Фото: ap.org

Згідно з повідомленням, унаслідок нападу загинули військовослужбовець спеціального підрозділу, четверо співробітників охорони поліції громадської безпеки, охоронець неурядової організації та троє цивільних. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на начальника прес-центру МВС Афганістану Нусрат Рахімі у Facebook

За даними МВС Афганістану, спершу в елітному районі Кабулу підірвався начинений вибухівкою автомобіль, припаркований неподалік будівлі генеральної прокуратури країни. Після вибуху група бойовиків проникла в будівлю американської організації й відкрила вогонь по співробітниках. Афганські силовики ліквідували всіх п'ятьох терористів.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан".

Нагадаємо, що внаслік вибуху на овочевому ринку у місті Кветта загинули щонайменше 16 людей, ще 30 дістали поранення.

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09 05 2019 14:30
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