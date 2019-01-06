Аварія теплохода в Будапешті: пошуки зниклих безвісти розширили

Рятувальники обстежують водну поверхню Дунаю на відстані до 50 кілометрів від Будапешта. Доля 21-ї особи досі залишається невідомою

В Угорщині рятувальники та волонтери вирішили розширити територію, на якій вже третю добу ведуться пошуки зниклих безвісти внаслідок зіткнення прогулянкового судна з круїзним лайнером, що сталося ввечері 29 травня в Будапешті на річці Дунай.

Станом на суботу, 1 червня, доля 21-ї особи - 19-и пасажирів прогулянкового судна і двох членів екіпажу - досі невідома, інформують у DW.

Оскільки усі туристи з цього судна були з Південної Кореї, до рятувальної операції приєдналися фахівці з цієї країни. У суботу пошуки проводяться на відстані до 50 кілометрів вниз за течією Дунаю.

Починаючи з понеділка угорські та південнокорейські аквалангісти мають розпочати обстежувати затонуле судно у пошуках загиблих - наразі умови для підводних пошуків на Дунаї є складними через підняття рівня води внаслідок рясних дощів, інформує агенція новин dpa.

Експерти припускають, що тіла загиблих можуть перебувати всередині судна.

До пошуків залучені також рятувальники із сусідньої до Угорщини Сербії, оскільки тіла загиблих могли бути віднесені течією річки аж на територію цієї країни.

Нагадаємо, усього на судні були 35 осіб, двоє представників екіпажу - угорців, решта 33 пасажири – громадянами Південної Кореї, сімох врятували, тіла ще сімох знайшли.

Туристичне судно, на борту якого були туристи з Південної Кореї, затонуло майже відразу після зіткнення з пасажирським судном біля одного з мостів через Дунай у Будапешті ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.

Капітаном кобарля, який врізався у затонулий теплохід в Будапешті виявився українцем. 31 травня угорська поліція його затримала.

Додамо, за попередніми даними, українця підозрюють в тому, що він своїми діями наразив на небезпеку водний транспорт, що в результаті призвело до масової загибелі людей. Повідомляється, що українець є досвідчиним моряком.

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